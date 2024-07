Revolución en el Tratamiento del Cáncer; Llega a España la Thermomix de los Medicamentos Intravenosos

En un avance que promete transformar la experiencia de los pacientes oncológicos y mejorar la seguridad y eficiencia en los hospitales, España recibe una innovadora máquina que automatiza la preparación de tratamientos intravenosos para pacientes con cáncer. Este dispositivo, que ya ha demostrado su eficacia en varios hospitales de Europa, podría ser el cambio que muchos centros de salud estaban esperando. Chemomaker+® no es solo una máquina, es una revolución en la preparación de medicamentos contra el cáncer. Al igual que la Thermomix® ha simplificado la cocina en el hogar, Chemomaker+® optimiza y asegura el proceso en los hospitales, garantizando una precisión excepcional y reduciendo costes gracias a la reutilización eficiente de medicamentos.

Precisión y Seguridad en Cada Preparación

Capaz de preparar múltiples medicamentos para el cáncer simultáneamente, Chemomaker+® mantiene un error de dosificación por debajo del 1%. Esto es vital para los tratamientos oncológicos, conocidos por su alto coste y especificidad, asegurando que cada paciente reciba la dosis correcta y minimizando riesgos y efectos secundarios.

Impacto Comprobado en Hospitales Europeos

La efectividad de Chemomaker+® ya ha sido comprobada en hospitales de Italia, Suiza y Grecia, donde ha transformado la preparación de tratamientos contra el cáncer. La máquina ha mejorado la eficiencia y precisión, permitiendo a los profesionales de la salud dedicar más tiempo a la atención directa de los pacientes y menos a procesos manuales y repetitivos. "Estamos observando un impacto positivo inmediato en los hospitales donde Chemomaker+® ya está en funcionamiento", afirma Cristian Lienas, CEO de Mirihi, la empresa detrás de esta tecnología. "En España, varios hospitales ya han mostrado gran interés tras nuestras presentaciones, ilusionados por los beneficios potenciales para sus pacientes con cáncer".

Tranquilidad para Pacientes y Profesionales

Los pacientes oncológicos han expresado una mayor tranquilidad al saber que sus tratamientos son preparados por Chemomaker+®. Esta tecnología no solo garantiza seguridad y precisión, sino que también reduce la fatiga y el estrés de los técnicos farmacéuticos, mejorando las condiciones laborales y la moral del equipo. Este avance beneficia tanto a los pacientes como a quienes están detrás de su cuidado diario, creando un entorno más seguro y eficiente para todos.

Versatilidad y Compromiso con la Sostenibilidad

Chemomaker+® destaca por su versatilidad, integrándose fácilmente en las configuraciones preexistentes y adaptándose a las necesidades específicas de cada hospital. Su diseño compacto permite una fácil instalación y su flexibilidad lo convierte en una herramienta esencial para cualquier farmacia hospitalaria.En términos de sostenibilidad, Chemomaker+® está diseñado para la durabilidad y el bajo consumo energético, optimizando el uso de medicamentos caros y alineándose con las crecientes demandas de responsabilidad ambiental en el sector sanitario. Mirihi, la empresa que desarrolla Chemomaker+®, está en proceso de obtener la prestigiosa certificación B Corp, reafirmando su compromiso con el impacto positivo, cumpliendo con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal.

Testimonios de Pacientes: Más que Eficiencia y Precisión

El impacto positivo de Chemomaker+® no solo se mide en términos de eficiencia y precisión, sino también en la calidad de vida de los pacientes. Varios pacientes han compartido sus experiencias sobre cómo la fiabilidad de Chemomaker+® les ha proporcionado una mayor tranquilidad durante su tratamiento, sabiendo que sus medicamentos son preparados con la máxima precisión y seguridad. Para obtener más información sobre Chemomaker+®, se puede consultar en la página web de Mirihi.

Sobre Mirihi

Mirihi es una empresa líder en la distribución de tecnologías innovadoras para el sector de la salud en España. Comprometida con el desarrollo económico sostenible, ofrece soluciones avanzadas que generan un impacto positivo en hospitales y clínicas. Con un enfoque en la calidad de los productos y la excelencia en el servicio, satisface las necesidades de los profesionales de la salud y los pacientes.