La firma Sokios lanza su nueva Colección Vichy Home

Desde su surgimiento en el siglo XVII, en La Provenza, los cuadros Vichy han ganado amplia popularidad en la industria de la moda. Hoy en día, se pueden encontrar en todo tipo de indumentaria, incluso en la ropa de cama, donde este diseño es una de las tendencias en auge en 2024.

En ese contexto, la marca Sokios especializada en textiles para el dormitorio, ha desarrollado una nueva colección de ropa de cama Vichy, diseñada, fabricada y confeccionada totalmente en España. Estos artículos se caracterizan por su estilo cálido y armónico, capaz de combinar con cualquier habitación.

Amplia variedad de estilos y colores en ropa de cama Vichy de calidad Sokios es una marca española de textiles para el hogar, la cual ha desarrollado una extensa colección de ropa de cama Vichy para esta temporada, denominada Vichy Home. Este conjunto abarca todo tipo de prendas necesarias en el dormitorio, como fundas nórdicas con estampados de alta calidad, cuyos colores no se desprenden fácilmente con los lavados.

Asimismo, ofrecen juegos de sábanas elaboradas con un fresco tejido de poliéster y algodón, que no se arruga con facilidad. También cuentan con edredones cómodos y calientes para épocas de clima frío, así como manteles y servilletas textiles que no necesitan plancha. Además, incluyen una infinidad de cojines y cuadrantes a juego, para combinar con el resto de prendas y darle volumen a la cama.

Esta colección está disponible en 11 diferentes colores, que incluyen tonos grises y neutros, como verde o marrón. También ofrece varios tamaños en los cuadros de los estampados, lo que diversifica aún más los estilos y posibilidades de combinación para los usuarios. Además, sus textiles y métodos de fabricación ofrecen un producto durable, resistente y amigable con el planeta y la salud de las personas.

¿Por qué escoger los productos de Sokios? Existen varias opciones de ropa de cama en el mercado español. Sin embargo, pocas ofrecen las cualidades que caracterizan a los artículos de Sokios. Para empezar, esta marca se encarga de todo el proceso de fabricación y comercialización de estas prendas, desde sus diseños y confección hasta la logística de sus entregas. Esto les permite mantener sus precios competitivos, así como llevar un completo control de la calidad en cada etapa del procedimiento.

Por otro lado, estos textiles son elaborados con materiales y productos de kilómetro 0, lo que contribuye a la sostenibilidad ambiental. Asimismo, todos ellos cuentan con la certificación OEKO-TEK, que garantiza un accesorio completamente libre de sustancias nocivas para la salud. Además, dado que es una marca totalmente nacional, al adquirir sus prendas, los consumidores apoyan la economía local y la generación de empleo en el país.

Todas estas ventajas se materializan en su nueva colección de ropa de cama Vichy, diseñada para encajar con las últimas tendencias de la temporada. Con estos productos, cada hogar puede conformar una combinación armónica, elegante y atemporal en las prendas de su dormitorio.