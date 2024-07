​El 72% de profesionales de Generación Z considera fundamental la alineación de los valores personales con los de las compañías

En un mundo cada vez más digitalizado, la captación de talento ha evolucionado radicalmente, adoptando estrategias innovadoras que se adaptan a las nuevas dinámicas del mercado laboral. El estudio “The Good Digital Company”, elaborado por Candee, la consultora especializada en captación de talento digital, asegura que el perfil digital junior con formación especializada es uno de los que más busca cambiar de trabajo (34%) y de los más difíciles de captar y fidelizar, pese al esfuerzo que supone formarlos en el ámbito empresarial.



Esta realidad, lo que señala la consultora digital de talento, pone de manifiesto la importancia que las nuevas generaciones otorgan a su desarrollo profesional y a la búsqueda de oportunidades laborales que se alineen con sus valores e intereses. Por lo que, adaptar las estrategias de comunicación al lenguaje y las preferencias de las nuevas generaciones se ha vuelto algo esencial para las compañías.

“Las redes sociales, plataformas donde los jóvenes interactúan y se informan diariamente, se han convertido en el escenario principal para captar su atención. Las empresas que busquen conectar con este público deben comprender y utilizar estos canales de manera efectiva. No se trata solo de estar presente, sino de hablar su idioma, comprender sus valores y responder a sus expectativas”, afirma Marta Sánchez, Ceo de Candee.

En paralelo, las redes sociales también se han convertido en herramientas fundamentales para que los jóvenes puedan visibilizar su talento y conectar con potenciales recruiters.

Entender las nuevas tendencias y generaciones

Las nuevas generaciones, especialmente los millennials y la Generación Z, valoran la autenticidad, la transparencia y el compromiso en las marcas. Prefieren interactuar con empresas que demuestran una comprensión real de sus intereses y preocupaciones. Para ello, es fundamental que las compañías sepan visibilizar este contenido cuando realizan sus job offers y visibilizan la empresa en redes sociales, generando contenido relevante y atractivo bajo formatos populares. Especialmente como videos cortos, historias o publicaciones interactivas."Las empresas que no sepan entender las nuevas tendencias del mercado laboral tendrán cada vez más dificultades para captar talento y ser atractivas para los candidatos.. Las empresas que comprendan y aprovechen el potencial de las rrss estarán mejor posicionadas para atraer los mejores talentos, especialmente si hablamos de la GenZ. En un mercado globalizado tan ávido de perfiles digitales cualificados, debemos entender que los procesos de selección ya no son unidireccionales, ya no solamente la empresa evalúa al candidato, también es el talento el que evalúa si la empresa está alineada con lo que quiere y lo que le motiva", afirma Marta Sánchez, CEO de Candee.

Aunque TikTok destaca entre la Generación Z como fuente de información y altavoz para ellos, plataformas como LinkedIn, Twitter e Instagram también juegan un papel crucial en la construcción del perfil profesional de los jóvenes y el escaparate de las empresas. LinkedIn es la plataforma líder para el networking profesional y la búsqueda de empleo, permitiendo a los usuarios mostrar detalladamente su experiencia laboral y habilidades, además de mostrar su propia voz a nivel de personal branding. De hecho, esta red social es una de las principales herramientas de reclutamiento de cualquier especialista del ámbito de recursos humanos. X, por su capacidad para compartir información de manera rápida y efectiva, ha ganado popularidad en cuanto a actualización de tendencias e impulsar nuevos perfiles como expertos actualizados. Instagram, aunque tradicionalmente enfocada en contenido visual, está pasando de ser un catálogo de portafolios a un canal de expresión más personal vinculado a marca y divulgación por muchos especialistas.

La importancia de saber comunicar la cultura y misión de la empresa

La cultura empresarial es un aspecto fundamental que los jóvenes profesionales analizan detenidamente a través de las redes sociales. Estudios muestran que la Generación Z valora enormemente la alineación de sus propios valores con los de la empresa. Las redes sociales permiten a las empresas mostrar su entorno de trabajo, la misión y visión corporativas, y los beneficios que tienen sus empleados. Este tipo de información es crucial para atraer a talentos que buscan algo más que un salario: buscan un lugar donde puedan crecer profesionalmente y sentirse cómodos y valorados.

Según el estudio de Candee, el 72% de los profesionales de la Generación Z consideran fundamental la alineación de los valores personales con los de la empresa al momento de buscar empleo. Además, un 68% de estos profesionales mencionan que la cultura corporativa visible en las redes sociales influye significativamente en su decisión de postularse a una vacante.

Esta realidad pone de manifiesto la importancia que las nuevas generaciones otorgan a su desarrollo profesional y a la búsqueda de oportunidades laborales que se alineen con sus valores e intereses. A diferencia de las generaciones anteriores, la Generación Z no busca únicamente estabilidad laboral, sino que valora más los beneficios intangibles, la cultura y la misión de las compañías.

La clave para captar talento digital: Una compañía Native Digital que sepa conectar a las nuevas generaciones con su futuro laboral

La realidad de las agencias de captación de talento pasa por trabajo diario en RRSS, especialmente si se trata de perfiles digitales, tanto a través de Linkedin como a través de otros canales.

Tal como afirma Marta Sánchez, Ceo de Candee, “Nuestra efectividad se basa en un profundo conocimiento del sector digital y en un enfoque “People First” a éxito en el que priorizamos no solamente que las skills técnicas encajen con las necesidades de la empresa, sino también que el match con la compañía sea una perfecta sinergia entre sus cualidades para desarrollar el puesto de trabajo y su encaje dentro de la cultura de coporativa .” Y añade que, “De este modo, si un candidato no acaba de sentirse cómodo, lo más probable es que se marche pronto, desde Candee buscamos relaciones a largo plazo. De hecho, confiamos tanto en nuestros procesos que, si no hay match en los primeros meses entre compañía y persona, abrimos un nuevo proceso totalmente gratuito y no cobramos hasta cerrarlo. ”