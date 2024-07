La venta de una propiedad puede ser un proceso complejo y problemático. Tomar la decisión de contratar a una inmobiliaria profesional como Saguar Real Estate en Las Rozas de Madrid puede no solo simplificar este proceso, sino también maximizar el valor de su propiedad. A continuación, se explora las razones convincentes por las que contratar a una inmobiliaria es una inversión que vale la pena.

Razones para contratar una inmobiliaria Experiencia y formación específica.

Una empresa como Saguar Real Estate acumula más de 20,000 horas de experiencia en el sector inmobiliario. Este extenso bagaje asegura que los profesionales posean un conocimiento profundo del mercado, habilidades de negociación superiores y la capacidad de gestionar cada aspecto de la venta con profesionalidad y eficacia. La formación continua de los agentes de Saguar Real Estate garantiza que estén siempre al tanto de las últimas tendencias y regulaciones, brindando a los clientes el mejor asesoramiento posible.

Implicación y alineación de intereses.

La implicación de Saguar Real Estate va más allá de lo convencional. La empresa se alinea completamente con los intereses de sus clientes, trabajando incansablemente para conseguir las mejores condiciones posibles para sus clientes. Con honorarios alineados a la media del mercado, Saguar Real Estate asegura que sus clientes obtengan un retorno financiero significativo, superando con creces la inversión acometida en dichos honorarios.

Cartera de clientes compradores.

Saguar Real Estate dispone de una cartera de más de 1,200 clientes interesados en propiedades en Las Rozas de Madrid e inmediaciones. Estos clientes son llamados con frecuencia para poder conocerles en profundidad, así como sus necesidades, de forma que tan pronto la empresa dispone de un inmueble que cumple sus criterios de búsqueda, es capaz de enamorar a estos potenciales compradores de la propiedad. Esta base de datos es un recurso invaluable que permite conectar rápidamente a vendedores con compradores potenciales, acelerando el proceso de venta y aumentando las probabilidades de una transacción exitosa.

Red de contactos de alto valor.

Además de su amplia cartera de clientes, Saguar Real Estate tiene una red robusta de contactos con otras inmobiliarias, abogados, fiscalistas y expertos del sector. Esta red garantiza que los clientes de Saguar Real Estate tengan acceso a una gama completa de servicios profesionales, más potenciales compradores por recomendación y asesoramiento de los profesionales ideales, facilitando una venta sin contratiempos y maximizando los beneficios para sus clientes.

Marketing más allá de lo convencional.

El enfoque de marketing de Saguar Real Estate es altamente sofisticado y efectivo. La empresa utiliza una combinación de anuncios en diferentes plataformas digitales, redes sociales, campañas de promoción originales y diferenciadoras, buzoneo y publicaciones en periódicos digitales. Este enfoque multifacético asegura que la propiedad se presente de manera destacada ante compradores cualificados, maximizando la visibilidad y el interés. Sobre todo, llegando al potencial comprador en entornos de escasa demanda, a diferencia de los buscadores de propiedades, en los que se acumulan cientos de propiedades compitiendo entre sí. Gracias a la estrategia innovadora de Saguar Real Estate, los inmuebles que comercializa incrementan notoriamente su valor percibido al presentarse en el entorno y momento adecuados.

Caso de éxito: Venta en Las Rozas de Madrid. Un ejemplo destacado del enfoque efectivo de Saguar Real Estate es la reciente venta de un inmueble en Las Rozas de Madrid. Las acciones realizadas incluyen:

(i) Marketing Digital (sin contabilizar portales inmobiliarios):

Alcance: Más de 417,470 impresiones de los anuncios por personas con interés en adquirir vivienda, con más de veinte modelos de publicidad diferentes.

Interacciones: 2,015 visitas a landing page del inmueble con promedio de más de cinco minutos de permanencia.

Contactos Generados: 52 interesados a través de diversas plataformas digitales.

(ii) Marketing Offline:

Buzoneo: Distribución de 4,550 postales de alta calidad personalizadas en áreas seleccionadas estratégicamente.

Promoción Masiva: Contacto directo con 364 personas pertenecientes a red de contactos.

(iii) Visitas y Llamadas Realizadas:

Dossier de Visitas Profesional: Creación de materiales informativos detallados y visualmente atractivos.

Llamadas de Venta: Realización de más de 350 llamadas a posibles compradores.

Visitas de Venta: Coordinación y realización de más de cuarenta visitas de interesados a la propiedad.

Gracias a estas estrategias combinadas, Saguar Real Estate continúa demostrando su capacidad para atraer a un amplio público y generar un interés significativo en las propiedades de sus clientes, reafirmando su posición como líder en el mercado inmobiliario de Las Rozas de Madrid.

Conclusión Contratar a Saguar Real Estate, una destacada inmobiliaria en Las Rozas de Madrid, es una decisión estratégica para maximizar el valor de su propiedad. Con experiencia, formación, implicación y una red de contactos potente, Saguar Real Estate asegura una venta rápida y aun precio excelente.

Sobre Saguar Real Estate Saguar Real Estate es una empresa familiar nacida en Madrid, fundada por los hermanos Emilio y Patricia Delgado Saguar en honor a su abuelo José Saguar, quien encarna valores como la honestidad, generosidad, respeto, cultura, crecimiento personal y laboriosidad. Estos valores son el pilar sobre el cual se construye la empresa, asegurando que cada miembro del equipo actúe con una ética laboral fuerte y un compromiso inquebrantable con la excelencia.

El 60% de las ventas de Saguar Real Estate provienen de recomendaciones y referidos de clientes satisfechos, un testimonio de la calidad del servicio y la satisfacción del cliente.

Código Ético de Saguar Real Estate I. Su reputación lo es todo.

II. Asesorar a sus clientes como si fuera su propia vivienda o la de un familiar.

III. Colaboran con otras empresas, 70% representante de vendedor y 30% representante de comprador.

IV. No hacen competencia desleal ni hablan mal de otros profesionales del sector.

V. Trabajan con honestidad y justicia con todos sus clientes, incluidos los no contratantes.

VI. Abogan por la transparencia, nunca exageran, omiten o dan información parcial o completamente falsa.

VII. Nunca realizan gastos a nombre de la propiedad sin su previo consentimiento escrito.

VIII. Para evitar conflictos de intereses, los honorarios serán pagados únicamente por la parte vendedora.

IX. Toda cantidad depositada en concepto de arras o señal será cubierta por seguro de caución vigente.

X. El 10% del beneficio anual se invertirá en financiar galas benéficas para recaudar fondos para luchar contra el cáncer infantil, así como otras enfermedades infantiles raras o causas nobles.