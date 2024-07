“Omen”: no somos brujas ni hechiceros

Filmin estrena en exclusiva en España, el próximo viernes 12 de julio, la película "Omen", dirigida por el polifacético artista africano Baloji, quien se llevó el premio a la Mejor Dirección en la última edición del Festival de Sitges con su primera obra como director. "Omen", además, ha sido este año la candidata de Bélgica en la carrera por el Óscar a la Mejor Película Internacional, fue nominada a 8 premios Magritte (los Goya belgas) y ganó 2; y a su paso por el Festival de Cannes, donde tuvo su estreno mundial, recibió el premio Nueva Voz de la sección Un certain regard.





La película parte del viaje a Kinshasa, su ciudad natal, de Koffi (Marc Zinga), un hombre que años atrás fue repudiado por su familia por sus supuestos vínculos con la brujería, y que ahora quiere presentar a sus padres a su novia blanca, Alice (Lucie Debay), embarazada de gemelos. A continuación el film explora el peso de las creencias en el destino de las personas a través de cuatro personajes: la hermana de Koffi, Tshala (Eliane Umuhire); la madre de ambos, Mujila (Yves-Marina Gnahoua); y Paco (Marcel Otete Kabeya), un joven de la misma aldea sumido en una trágica guerra de bandas callejeras.

Koffi, el protagonista de "Omen", es conocido por su familia como "Zabolo" ("marca del Diablo"), porque tiene una mancha de color vino tinto en la cara que es percibida como un mal augurio. Algo similar le ha ocurrido en su vida a Baloji, el director de la película: "En suajili, mi nombre Baloji significa hechicero, o incluso hechicero que puede tomar todos los poderes de los demás hechiceros. Es un nombre terrible, realmente. Es como ser llamado Diablo o Demonio en Europa. Así que debido a mi nombre, y porque la gente solía etiquetarme como hechicero, siempre me ha fascinado la brujería y las personas que son vistas como diferentes".

"Omen" es una película visualmente fascinante, con una trabajada dirección artística en la que destaca el diseño de vestuario y el uso del color para identificar a cada uno de los cuatro protagonistas: "Tengo sinestesia. Para mí, todo está conectado al color. Sonidos, estados de ánimo... Todos tienen colores en mi cabeza. Y así, cada personaje en la película también tiene su propio color. Para Koffi, es un rojo oscuro, como su mancha de vino tinto en la cara. Paco está asociado con el rosa, etc.", explica el director. Para construir una identidad totalmente diferenciada para los cuatro personajes, Baloji llegó a componer cuatro EP's de música (disponibles en Spotify), uno para cada uno de los protagonistas, con canciones que no suenan en la película, pero que sí le inspiraron a él a la hora de construir sus identidades.

Aunque las costumbres, creencias y supersticiones congoleñas afectan a todos los personajes de la película, lo cierto es que, para Baloji, las mujeres son las que se llevan la peor parte: "Quería mostrar cómo la sociedad está estructurada para los hombres, y cómo estos intentan controlar los cuerpos de las mujeres", expone: "¿Qué sucede cuando una joven no quiere tener hijos? O cómo una mujer es completamente descartada cuando envejece". El director afirma que el apoyo al feminismo es parte de su identidad y se ve reflejado en su ópera prima: "Creo que es mi obligación, porque como hombre, soy parte del problema. Y parte de la solución también".