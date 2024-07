​Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota: carreras de alto nivel y actividades para todos los públicos

El Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota prosigue con sus preparativos. A tres meses de su celebración, los distintos campeonatos que se darán cita entre los días 11 y 13 de octubre en el Circuit de Barcelona-Catalunya están disputando su calendario estival y por el desenlace que se vive todo hace pensar que la cita española decidirá la mayor parte de los campeonatos en juego.





Tras las Crowdstrike 24 horas de Spa, disputadas el pasado fin de semana, la temporada ha llegado a su cénit iniciando un verano de gran actividad. Los distintos participantes en las modalidades Endurance Cup y Sprint Cup de las Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS disputarán un intenso calendario que pasa por Hockenheim (19 a 21 de julio, Sprint Cup), Nürburgring (26 a 28 de julio, Endurance Cup), Magny-Cours (23 a 25 de agosto, Sprint Cup) y Monza (20 a 22 de septiembre, Endurance Cup).

Tras estas carreras de verano le llegará el turno al Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota, entre el 11 y el 13 de octubre, la cita final de la Sprint Cup, modalidad que en estos momentos encabeza a nivel absoluto el Team WRT (BMW M4 GT3) y sus pilotos Charles Weerts y Dries Vanthoor. 34 son los pilotos clasificados provisionalmente y 13 los equipos participantes, representando a las 9 marcas involucradas oficialmente.

Además, hay que tener en cuenta que en el Festival también estarán presentes otros tres campeonatos GT de alto nivel: Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli, Lamborghini Super Trofeo Europa y McLaren Trophy Europe. Una cuarta especialidad hará las delicias de los aficionados, las GT1 Sports Club by Curbstone, categoría no competitiva que hará tandas de demostración y brindará un extraordinario Paddock exclusivo.

Pero no todo serán carreras en este gran Festival barcelonés. Como en todas las organizaciones de Escudería Targa Iberia, el público en general y los aficionados en particular, tendrán actividades para toda la familia que contribuirán a hacer más interesante para todos esta gran cita de otoño. Destaca la competición poco movida pero sí muy sonora: el concurso Emma Car Audio y la Exposición-Concentración de coches modificados Car Audio Tour.

Exposición-Concentración Car Audio Tour

Con el concurso del Car Audio Tour se podrá disfrutar de la zona de exposición y concentración de vehículos modificados, mostrando lo último en sonido y preparación para el automóvil, amenizado desde el escenario por los DJ más relevantes del momento, entre ellos el oficial del Car Audio Tour: DJ Anacleto. 12 y 13 de octubre en el Village (detrás de la tribuna principal).

EMMA Car Audio

Es una prestigiosa competición de Car Audio, Multimedia y Tuning a nivel internacional, presente en 42 países. EMMA Spain, se encarga de realizar la Competición Nacional, puntuable para el Campeonato Internacional, abierto a participantes noveles, avanzados y profesionales del sector, en sus diferentes categorías, con la participación de jueces formados en la normativa EMMA. 12 y 13 de octubre en el Village (detrás de la tribuna principal).

Todas las entradas tienen acceso al Paddock

No hay otra oportunidad como este Festival para sumergirse entre los bastidores de un evento de gran dimensión. Todos los poseedores de una entrada tienen acceso libre al Paddock, lo que permite una inhabitual cercanía con todos los equipos que toman parte en el certamen.

Bienvenidos al Village

El visitante puede explorar el Village (tras la tribuna principal), un lugar variopinto en el que se puede encontrar el mejor recuerdo: camisetas, gorras, miniaturas de coches, detalles de todo tipo, atracciones, decoración personalizada o wrapping, rotulación, impresión digital, etc.

Firma de autógrafos

Uno de los momentos más esperados es la firma de autógrafos (domingo, en horario estipulado). En este encuentro, en la calle central del Paddock, los entusiastas tienen la oportunidad de acercarse a sus ídolos, obtener autógrafos, hacerse fotos y departir con ellos.

Pit Walk, un paseo exclusivo

El público tiene la oportunidad (el sábado, en horario estipulado) de recorrer la calle de boxes, ubicada entre los propios boxes y el muro donde los equipos comunican a los pilotos sus tiempos y clasificación en cada vuelta de carrera. Coches y equipos técnicos a 2 metros.

SRO Esports SIM Pro Series

Las carreras virtuales han llegado al Festival para quedarse. Las SRO Esports SIM Pro Series, concluyen campaña en una enorme instalación situada en el Paddock, el Fanatec Esports Arena, donde se disputarán entrenamientos, mangas y una carrera de 1 hora.

Gastronomía para todas las posibilidades

El Festival es de los pocos acontecimientos en los que se propone traerse de casa el picnic y acomodarse en los sitios reservados para comer, con mesas de madera y a la sombra. El circuito también cuenta con puntos de restauración y una cafetería/restaurante en el Paddock.

Entradas para el Festival de la Velocidad de Barcelona 2024

Todas las entradas tienen acceso gratuito al Paddock. Los menores de 12 años (incluidos), acompañados de un adulto, podrán acceder gratis al recinto. Los aparcamientos exteriores del Circuit son gratuitos. Consultar las distintas modalidades de entrada: Venta de entradas.

Legado María de Villota

Como en los últimos años, cualquier aficionado puede realizar una donación y ayudar al Legado María de Villota – Fundación Ana Carolina Diez Mahou, creado por la desaparecida piloto. En el proceso de compra de entradas se facilita ser solidario a partir de 1 €.