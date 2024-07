El renombrado artista Okuda San Miguel presenta el próximo 9 de julio su última intervención en el Colegio Miramadrid

En el acto inaugural estarán presentes el propio Okuda San Miguel y miembros de su equipo, quienes realizarán un recorrido por el proyecto y compartirán sus experiencias y visión El próximo martes 9 de julio se celebrará la inauguración oficial del proyecto artístico realizado por el renombrado artista Okuda San Miguel en el Colegio Miramadrid. El proyecto, que ha transformado el entorno educativo con la distintiva visión artística de Okuda, es un reflejo del compromiso del Colegio Miramadrid con el arte, la cultura y la educación de calidad. La obra no solo embellece el colegio, sino que también inspira a los alumnos y a toda la comunidad educativa.

En el acto inaugural estarán presentes el propio Okuda San Miguel y miembros de su equipo, quienes realizarán un recorrido por el proyecto y compartirán sus experiencias y visión. El acto contará con la presencia de autoridades educativas de la Comunidad de Madrid, Jesús Muñoz, alcalde de Paracuellos de Jarama, miembros de la directiva de Escuela Excelente y la junta directiva del colegio.

Este acontecimiento celebra el arte, la educación y la colaboración comunitaria.

Detalles del Evento:

Fecha: martes, 9 de julio

Hora: 11:00 am

Lugar: Colegio Miramadrid

Av. Juan Pablo II, s/n

28860 Paracuellos de Jarama, Madrid Sobre Okuda San Miguel

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, su singular lenguaje iconográfico de estructuras geométricas y patrones multicolores en las calles, vías férreas y lugares abandonados de todo el mundo lo han convertido en uno de los artistas urbanos más reconocidos del mundo.

En su obra, multicolores arquitecturas geométricas se mezclan con formas orgánicas, cuerpos sin identidad, animales sin cabeza y símbolos que animan a la reflexión a través de piezas artísticas que podrían clasificarse como Surrealismo Pop, pero con una clara esencia de las calles. Sus obras a menudo plantean cuestiones sobre el existencialismo, el universo, el infinito, el sentido de la vida y las contradicciones del sistema actual, mostrando un conflicto entre la modernidad y nuestras raíces.

Sobre Colegio Miramadrid

El Colegio Miramadrid es una institución educativa independiente y no confesional de carácter privado en las etapas de Infantil 1er ciclo y Bachillerato y concertado en las etapas de Infantil 2º ciclo, Primaria y Secundaria, cuyo objetivo es, en un marco afectivo de confianza y seguridad, formar personas sanas, libres, críticas, respetuosas, responsables y capaces de diseñar su propio destino; con una buena preparación intelectual y académica que las dote de las herramientas necesarias para desenvolverse en una sociedad cada vez más global.