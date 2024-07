Astratech Consulting explica sus estrategias de negocio y de marketing digital para pymes

Implementar una estrategia de negocio resulta esencial para las pymes de múltiples sectores. De esta manera, es posible alcanzar metas comerciales y operar en el mercado con mayor precisión. Al mismo tiempo, esto es fundamental para promover una toma de decisiones óptima y potenciar la gestión empresarial.

A propósito de esto, la empresa Astratech Consulting es reconocida por diseñar estrategias de negocio profesionales efectivas y asequibles para pymes a través de su servicio de consultoría.

En la siguiente entrevista, el CEO de esta compañía ubicada en Madrid explica cuál es el alcance y la efectividad de las soluciones que ofrecen.

¿Cómo nació Astratech Consulting y su idea de democratizar la consultoría de estrategia de negocio para pymes?

Astratech Consulting nace porque percibimos la importante necesidad que tienen las pymes españolas por aprovechar las nuevas tecnologías y profesionalizar su negocio para continuar creciendo.

Decidimos crear un modelo de negocio disruptor e innovador, somos la mejor versión híbrida de consultoría estratégica de negocio y de agencia digital. Nuestra misión es ayudar a las pymes españolas a navegar por un mercado cada vez más competitivo y digital, con el objetivo de hacerles más competitivos y así acelerar su crecimiento e incrementar sus beneficios. En resumen, Astratech fusiona la estrategia de negocio, como base del éxito de la empresa, con la agencia digital, como motor de crecimiento de las pymes.

Nuestra visión es liderar la democratización de la consultoría empresarial, dando la oportunidad a las pymes de contar con una estrategia de negocio asequible e implementarla de forma muy efectiva a través de un plan integral de marketing digital.

¿Qué aspectos diferencian a esta empresa?

Nuestro foco está en ayudar a las espumes haciendo asequible las buenas prácticas empresariales de la gran empresa multinacional, para que aceleren su crecimiento y maximicen sus beneficios. Esto lo conseguimos democratizando la consultoría empresarial para las pymes, dándoles la oportunidad de acceder a la consultoría estratégica y al marketing digital a precios asequibles, igualando sus posibilidades con las de las grandes empresas en el mercado digital.

Somos expertos en estrategia de negocio y marketing digital, lo que nos capacita para diseñar y llevar la estrategia de negocio de cualquier pyme a su mercado digital de la forma más eficaz, lo que permitirá incrementar sus ingresos y alcanzar o exceder sus objetivos.

El éxito de las pymes lo conseguimos a través de estrategias de negocio digitales.

¿Qué importancia tiene una estrategia de negocio bien definida para las pymes en España?

En mi trayectoria profesional ayudando a pymes a acelerar su crecimiento, he visto cómo contar con una estrategia de negocio efectiva puede transformar a cualquier empresa. En un mercado donde el cambio es la única constante y cada vez es más difícil competir, la estrategia de negocio es la clave para guiar a cualquier pyme hacia el éxito, ya que le permitirá adaptarse más rápido a los cambios del mercado, conseguir más clientes, optimizar sus procesos y, lo más importante, asegurar el futuro de la empresa.

El crecimiento de una empresa radica en algo que muchos pasan por alto, una estrategia de negocio robusta y adaptada a su negocio. Nosotros preparamos a las pymes para convertirse en un potente competidor en su mercado, asegurando que cada paso que den esté dirigido a acelerar su crecimiento, transformando así la incertidumbre actual en una ventaja competitiva.

¿Cuánto tiempo tarda una pyme en crecer tras implementar las estrategias de negocio de Astratech Consulting?

Depende de muchos factores, hay empresas que comienzan a notar el crecimiento tras implementar la estrategia de negocio y llevarla al mercado digital, sin embargo, otras requieren más tiempo. Como decía al principio depende de factores como el nivel competitivo de su mercado, el valor que se ofrece al cliente, la ventaja competitiva, el posicionamiento previo que tenía la empresa en el mercado, de lo que la empresa esté dispuesta a invertir en marketing digital, etc. Todos estos factores influyen en la velocidad de crecimiento de la empresa.

¿Nos podría contar algún caso concreto de éxito?

Contamos con muchos casos de éxito que están publicados en nuestra página web, por lo que invito a los lectores a que los revisen directamente, ya que aportamos detalles y material audiovisual de los últimos proyectos que hemos llevado a cabo, que ayudarán a entender con mayor facilidad la envergadura de cada proyecto.

¿Cuál es el enfoque principal detrás de la combinación de estrategia corporativa y visión digital?

Te agradezco que me hagas esta pregunta porque es dónde radica gran parte de nuestro éxito. Cuando nosotros comenzamos a diseñar la estrategia de negocio de nuestros clientes, ya desde el principio, estamos haciéndolo con una visión digital, es decir, cómo esta estrategia va a ser llevada al mercado digital de nuestros clientes para generar el mayor impacto posible. Esto nos permite diseñar estrategias de negocio fusionadas con un plan de marketing digital integral que incrementa su eficiencia y eficacia cuando se implementan las acciones de marketing digital, consiguiendo así más clientes y en un plazo más corto de tiempo, además de una mayor fidelización.

¿De qué forma garantizan a las pymes que habrá resultados tangibles y prometedores?

Nunca creamos falsas expectativas a nuestros clientes, ni vendemos humo adelantando unos resultados que todavía no conocemos, algo que me encuentro con cierta frecuencia en nuestro mercado.

Nosotros siempre partimos de unos objetivos específicos de crecimiento y el diseño de la estrategia está en consonancia con ellos. Alcanzar estos objetivos requiere contar con los recursos adecuados y la ejecución de la estrategia establecida y, con la experiencia que tenemos en el impacto que creamos en las empresas, cuando se cumple con los recursos acordados, generalmente se alcanzan los objetivos establecidos.

¿Qué rol cumple el marketing digital en los servicios de Astratech Consulting?

El marketing digital es nuestro motor de crecimiento para las pymes. Por esta razón, nuestra estrategia de negocio se diseña desde el primer momento teniendo en cuenta cómo la vamos a ejecutar a través de un plan de marketing digital integral. Esta fusión es el valor añadido que ofrecemos a nuestros clientes y la razón de la eficacia de nuestras acciones de marketing digital, que suelen aportar el incremento de ingresos de la empresa.

¿Qué tecnologías o herramientas digitales suelen recomendar a las pymes durante sus servicios de consultoría?

Esta respuesta también depende de varios factores, como número de empleados, operativa del negocio, recursos para invertir en tecnología, etc. Pero te puedo decir que, en la mayoría de nuestras consultorías a clientes buscamos, al menos, una solución con un CRM adaptado a sus necesidades y a un precio lo más asequible posible, que les permita mejorar sus procesos e integrar la gestión y atención de sus clientes.

¿Cómo evalúan el éxito de sus estrategias de negocio implementadas en pymes?

Directamente con la cuenta de resultados anual de nuestros clientes, su cuenta de pérdidas y ganancias, que es el resumen de la estrategia de negocio y la mejor forma de comprobar si se han alcanzado los KPIs de crecimiento establecidos. Además, contamos con otras mediciones del impacto que se genera en el mercado digital, alcance de nuevos clientes, interacción, leads de calidad y conversiones conseguidas.

En definitiva, Astratech Consulting diseña estrategias de negocio que permiten a las pymes acelerar su crecimiento y ahorrar recursos. Estos servicios se implementan desde una perspectiva digital e innovadora para promover mejores resultados.