PRATS lanza su nuevo catálogo de lentes 2024

Disponible desde el 1 de julio, incluye novedades tecnológicas a la altura del centenario de la marca y enfocadas en las necesidades visuales de los usuarios actuales A partir de esta misma semana, está disponible el nuevo catálogo de lentes PRATS 2024. De acuerdo con estudios de mercado independientes, PRATS es el fabricante mejor valorado del mercado español. "Este es, realmente, nuestro premio. Trabajamos por y para los ópticos desde hace cien años. En PRATS, nos dedicamos con pasión y profesionalidad al desarrollo de soluciones ópticas innovadoras y exclusivas de altísima calidad, Y se las mostramos a nuestros clientes, los ópticos, con un trato especializado y cercano", señala Mauro Pellegrini, Director Global Sales and Marketing, en alusión al lema de la compañía "Focusing on you".

El catálogo de lentes 2024 de PRATS, la única multinacional española fabricante de lentes, de capital independiente y con presencia en 30 países, subraya novedades que marcan la diferencia para los profesionales de la salud visual, en el año de su centenario.

Una de las más notables es la nueva gama VIMAX ADAPTATIVE: la apuesta de PRATS por la Inteligencia Artificial, teniendo en cuenta la gran diversidad de usuarios que utilizan progresivos hoy en día.

VIMAX INFINITY es la nueva lente progresiva pensada, especialmente, para usuarios que necesitan ver excepcionalmente bien de lejos, pero que no quieren perderse nada a cualquier otra distancia.

Las lentes progresivas VIMAX estrenan, en 2024, su primer freeform mineral. Con VIMAX FIT MINERAL, los fans de las lentes minerales pueden beneficiarse de las ventajas que ofrece un diseño freeform hecho a medida de todos sus parámetros visuales, y de los de la montura escogida, como si se tratara de una lente orgánica.

Es difícil que las lentes monofocales esferotóricas convencionales puedan aunar rendimiento óptico y estética. El cálculo de las lentes MONOFOCAL A-TORIC de PRATS mejora sustancialmente la agudeza visual en toda la superficie, a la vez que aporta un mayor confort y una mejor apariencia, con lentes más delgadas.

Además de los grandes estrenos, el Catálogo PRATS 2024 presenta mejoras en otras muchas gamas, como el nuevo TINT GRADAL 1.6, la ampliación del rango de la gama de stock BLUE SAFE SYSTEM® 1,6 Quartz Xtrem, con cilindros hasta 4, la nueva gama Light 1,6 Quarz Xtramax en diámetro 70 para graduaciones positivas, o las nuevas lentes Transitions© GENS™ para PRATS estarán disponibles a partir de septiembre 2024.

Y mantiene soluciones recientemente desarrolladas como las lentes para la gestión de la miopía: DEFOCUS KIDS y MYOP KIDS; las lentes Clinic Use para necesidades visuales extremas: VIMAX HIGH ADD, VIMAX SLAB-OFF, VIMAX POWER, VIMAX MIOPA y MIOPAS SD, LAB CATARATA; o las lentes de diseñadas para la conducción, como VIMAX DRIVE y NEO PRO DRIVE.

Pero no solo de lentes vive PRATS. En 2024 también ha lanzado una gama completa de instrumentos. Se trata de una selección de equipos para clientes PRATS, avalados por la marca y que cumplen los exigentes estándares de innovación y competitividad. El profesional de la salud visual puede adquirir desde un solo instrumento a un gabinete completo, contando para ello con diferentes fórmulas de financiación.

Todas estas novedades se recogen en el nuevo catálogo de lentes 2024, un catálogo a la medida de los ópticos y de los usuarios finales.