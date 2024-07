Kumon da voz a las historias de mujeres emprendedoras en el sector educativo

La franquicia educativa líder destaca su modelo de negocio accesible y su metodología innovadora a través de inspiradoras historias de mujeres emprendedoras Kumon, la franquicia educativa de renombre mundial con más de 60 años de experiencia, lanza su última campaña enfocada en dar voz a las historias de sus franquiciadas. Esta iniciativa busca inspirar y motivar a mujeres apasionadas por la educación a considerar el emprendimiento en el sector educativo como una opción viable y gratificante. En España, más de 650,000 mujeres han optado por el camino del emprendimiento, con alrededor de 97,500 de ellas dedicadas al ámbito educativo, gestionando y educando a miles de alumnos a diario, según datos del Global Entrepreneurship Monitor y otros estudios sobre el emprendimiento femenino en el país.

Kumon ofrece un modelo de negocio probado y acreditado que permite a las mujeres emprender con una inversión inicial baja, a partir de 15,000 €. Con presencia internacional y más de 4 millones de alumnos en todo el mundo, Kumon proporciona acceso a programas de estudio exclusivos y la tecnología educativa avanzada de KUMON CONNECT. Además, las franquiciadas reciben formación continua y apoyo integral desde el primer día, garantizando así su éxito y crecimiento profesional.

En su última campaña, Kumon presenta la experiencia de Beatriz Alday, una franquiciada que comparte su inspiradora historia de transformación personal y profesional. Beatriz comenta: "Me sentí muy acompañada por el equipo desde el principio. Kumon me permitió conciliar mi trabajo con mi familia y desarrollar mi vocación de matemática. Es muy gratificante pensar que puedes cambiar la vida de los niños y de algunas familias simplemente desarrollando su potencial académico".

Kumon no es solo un negocio; es una misión para transformar vidas a través del aprendizaje. Con su metodología única y probada han ayudado a millones de alumnos en todo el mundo a desarrollar su máximo potencial. Para Kumon, la educación de calidad y personalizada es la clave para abrir puertas y cambiar vidas.

Descubrir las inspiradoras historias que comparten las franquiciadas Kumon y conocer sus experiencias y las razones que les llevaron a elegir Kumon como camino profesional.

Para conocer más sobre cómo abrir una franquicia Kumon y unirse a esta misión transformadora, visitar su página informativa.

