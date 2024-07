Pazzo interiorismo destaca en el Torrevieja Weekend su pasión por diseñar experiencias memorables

Pazzo Interiorismo, reconocido por su innovación en el diseño de interiores, ha tenido el honor de participar en la tercera edición del Torrevieja Weekend, bajo la batuta del diseñador y empresario Eduardo Navarrete. Este evento, que se ha consolidado como un referente en la escena de la moda y el comercio local, contó con la presencia de figuras destacadas como Agatha Ruiz de la Prada, Las Nancys Rubias, Ares Teixidó, Jiaping Ma, etc. y ya constituye un escaparate artístico de la Costa Blanca La colaboración de Pazzo Interiorismo en este evento no solo subraya su compromiso con la excelencia y la vanguardia en el diseño, sino que también refleja su apoyo continuo a las iniciativas que promueven la cultura y la economía local.

Con una asistencia que ha superado todas las expectativas, el Torrevieja Weekend ha vuelto a demostrar que es un punto de encuentro imprescindible para profesionales y aficionados del diseño, la moda y la cultura.

Víctor Escudero, director creativo de Pazzo Interiorismo, y responsable de diseñar el Torre-espacio destacó que "trabajar de la mano de Eduardo Navarrete para dejar huella en este evento, ha sido una experiencia increíble. Diseñar el Torre-Espacio supuso una muestra del compromiso de Pazzo con la excelencia y con la innovación. Como inspiración, las salinas de Torrevieja con sus tonos rosas y toques del "playa chic" de los años 50. El resultado ha sido increíble y lleva en el ADN la filosofía con la que abordamos siempre todos los proyectos: amamos el diseño y trasformamos espacios convencionales en experiencias sensoriales únicas, caracterizadas por la creatividad y la atención meticulosa al detalle".

El Torrevieja Weekend se ha convertido en un punto de encuentro esencial para los entusiastas de la moda y la artesanía local, y la participación de Pazzo Interiorismo contribuyó significativamente a este prestigio. Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de sumergirse en ambientes diseñados por Pazzo, que no solo reflejaban las últimas tendencias, sino que también establecían nuevos estándares de innovación y estilo, testimonio del compromiso de la firma con la excelencia y por llevar el diseño de interiores a un nivel superior y unirlo al arte en todas sus disciplinas.