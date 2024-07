Cómo reducir los costes en el delivery del restaurante

Un óptimo servicio de delivery es clave para satisfacer la demanda de los clientes en casa y a su vez es un canal atractivo para aumentar las ventas. Sin embargo, los costes asociados pueden ser significativos si no se gestiona correctamente aplicando estrategias eficientes.

Aquí, es donde la tecnología juega un papel crucial. Implementar soluciones tecnológicas ayuda a mejorar la eficiencia, reduciendo considerablemente los costes operativos. A continuación, se explora cómo la tecnología puede ayudar al restaurante a optimizar el servicio de delivery y reducir gastos.

Plataformas de Gestión de Pedidos Uno de los principales desafíos en el delivery es la gestión de pedidos provenientes de múltiples canales. Tener diferentes puntos de venta está bien, pero para que la gestión sea realmente eficiente no hay nada mejor como administrar y dar seguimiento a cada pedido desde una sola plataforma de gestión que centraliza y simplifica todos estos canales.

Se ha de tener en cuenta que cada plataforma posee diferentes ventajas, lo mejor es consultar con un ejecutivo. Este tipo de herramientas no solo ahorra tiempo, sino que también reduce el riesgo de errores y mejora la satisfacción del cliente.

Optimización de Rutas Es conveniente optimizar la asignación de los pedidos a los repartidores propios o conectar con repartidores autónomos en tiempo real, actualmente, Catcher Marketplace es la única plataforma de última milla innovadora que aprovecha la inteligencia artificial (IA) y algoritmos avanzados que pueden analizar las rutas más eficientes para las entregas, teniendo en cuenta variables como el tráfico en tiempo real, las condiciones climáticas y la ubicación de los clientes.

Al optimizar las rutas, se reduce el tiempo de entrega y el consumo de combustible, lo que resulta en un ahorro significativo de tiempo y recursos. Además, una entrega más rápida y eficiente con un efecto positivo en la satisfacción del cliente.

Stacking de pedidos Stacking significa apilar o superponer y esta estrategia es clave para esos momentos de mayor volumen de pedidos. Cuando se tiene dos pedidos al mismo tiempo y estos están cerca del otro, existe la posibilidad que sean entregados por el mismo repartidor en uno solo viaje.

Esto ayudará a que el flujo de entrega se acelere significativamente, ahorrando tiempo y dinero en cada entrega. Catcher se ha vuelto un experto en el uso de esta tecnología en toda España gracias a la red de repartidores autónomos que utilizan su plataforma, ya que es clave calcular la distancia tanto del pedido, el punto de entrega y de los posibles repartidores disponibles para agregar dos pedidos en el mismo viaje.

Análisis de Datos El uso de big data y análisis de datos permite a los restaurantes tomar decisiones más informadas y estratégicas, como se habrá escuchado alguna vez “el conocimiento es poder”. Al analizar los patrones de pedidos, las preferencias de los clientes y los tiempos de entrega, los restaurantes pueden identificar áreas de mejora y ajustar sus operaciones en consecuencia.

Este enfoque basado en la cultura del dato no solo ayuda a mejorar la eficiencia, sino que también permite identificar oportunidades para reducir gastos innecesarios, encontrar estos patrones mejora la calidad y competencia en general del delivery.

Sistemas de Pago Digitales Los sistemas de pago digitales no solo son convenientes para los clientes, sino también para restaurantes y repartidores. Las transacciones digitales son más rápidas y seguras, lo que minimiza el riesgo de errores y fraudes. Además, al integrar estos sistemas con la plataforma de gestión de pedidos, se puede llevar un registro más preciso de las transacciones y facilitar la contabilidad.

Conclusión La tecnología ofrece numerosas oportunidades para que los restaurantes optimicen sus servicios de delivery y reducir presupuestos sin comprometer el servicio. Desde la centralización de pedidos y la optimización de rutas hasta estrategias ingeniosas de dos entregas en una, automatización de procesos y el análisis de datos, cada una de estas soluciones contribuye a mejorar la eficiencia operativa y a reducir los gastos.

Detrás de la cocina, plataformas como Catcher Marketplace le ha dado a restaurantes la posibilidad de ser más competitivos, más eficientes y garantizar una experiencia superior para el cliente. En un mercado tan dinámico como el de la restauración, mantenerse al día con las innovaciones tecnológicas es esencial para el éxito a largo plazo.