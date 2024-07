Las bandas Tangerine Flavour y Luback fusionan su talento en un nuevo tema

Dos bandas madrileñas hermanadas por sus raíces musicales americanas se han unido para estremecer al púbico con canciones llenas de un groove muy especial, que invita a moverse a su ritmo. Con el acompañamiento de la agencia MusicHunters, dedicada a la promoción de bandas emergentes, las agrupaciones Tangerine Flavour y Luback han lanzado el single “Head Down, High Fligth”, el primero de dos temas en el que se fusionan el rock clásico y la música country americana, con matices de blues y soul. El sencillo es el comienzo de una conexión única entre estos artistas que promete muchos más éxitos.

Inicio de una dupla Coincidentes en sus raíces musicales americanas, Tangerine Flavour y Luback se conocían y se seguían, hasta que surgió la oportunidad de compartir escenario en un concierto acústico donde descubrieron la magia que surge al unir sus talentos. De las reuniones para definir qué hacer y cómo hacer música juntos, con la asesoría de MusicHunters, los miembros de estas bandas decidieron lanzar un single de dos caras, a la antigua, en los estudios NEO Music Box. José Caballero, como productor, es el que garantizó una impecable calidad de sonido y el mejor ambiente para este encuentro.

Como un canto a la necesidad de cultivar la virtud de la humildad, el primer single que promocionan las bandas tiene por título "Head Down, High Flight" (Cabeza abajo, vuelo alto). La canción habla de forjar un buen camino de vida permaneciendo fieles a los propios valores, con actitud humilde. La letra plantea que este camino puede ser extenuante, pero que da la posibilidad de encontrar a algún compañero que llene de luz ese trayecto.

Las bandas aseguran que este primer tema tiene influencias de Tony Rice, The Dead South, Bridge City Sinners o Sierra Ferrell, exponentes del folk-rock que busca transmitir vitalidad y energía positiva.

Trayectorias de éxito Las fortalezas de ambas bandas confluyen en esta unión. Tangerine Flavour ha girado por buena parte del territorio español para presentar su tercer disco, “Space Cowboy”, y continúa presente en festivales como Pueblos Blancos o Agallón Rock, con su estilo country con notas de rock e influencias de otros ritmos, incluyendo el jazz. En el caso Luback, la banda asume su tránsito de cinco producciones, con una filosofía que expresa que la música puede cambiar el mundo, armonizando perfectamente lo clásico con lo moderno.

A través de sus servicios de comunicación, promoción, marketing digital, gestión de redes sociales, contratación, producción, distribución digital y física y muchos más, MusicHunters ha logrado multiplicar el mensaje de estas y otras bandas que rompen esquemas tradicionales y triunfan con su talento y creatividad en diversas plataformas. Los talentos españoles emergentes pueden registrarse en su página web y formar parte de esta gran familia musical.