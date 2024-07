Se investiga reducir el nivel de colesterol sin fármacos y de manera no invasiva con un revolucionario tratamiento láser

LASERCOLEST es esta iniciativa pionera en el ámbito de la salud, que ha combinado avances científicos con la necesidad urgente de soluciones innovadoras para abordar la hipercolesterolemia.

El método actual de tratamiento, basado en cambios en el estilo de vida y medicamentos, presenta limitaciones significativas.

Se trata de un proyecto colaborativo entre el Instituto de Fotomedicina, Radiantis, Alter Technology, Draco Systems y Vidorreta Design, con la coordinación del clúster de Deep Tech secpho.

Es una investigación industrial financiada con los fondos Next Generation EU canalizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, cuyo objetivo es digitalizar la industria.

Barcelona, junio 2024.- La acumulación de grasa en los vasos sanguíneos es culpable de muchos de los infartos y enfermedades cardiovasculares que tantos problemas generan en la sociedad. Se podría sentenciar que la hipercolesterolemia es una de las epidemias silenciosas de este siglo. Causada por los cambios de alimentación y hábitos sedentarios aparecidos en las décadas finales del siglo XX, pero también por causas genéticas hereditarias (por lo que una parte de los que la padecen lo hacen desde la infancia), la hipercolesterolemia es una de las tres causas principales de enfermedades cardiovasculares (principal causa de muerte en hombres y mujeres) así como de la obesidad y la diabetes de tipo II.

La reducción del colesterol es, por tanto, una preocupación importante para la sociedad debido a la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares en todo el mundo. El método actual de tratamiento, basado en cambios en el estilo de vida y medicamentos, presenta limitaciones significativas, especialmente en poblaciones pediátricas.

El proyecto LASERCOLEST ha querido llenar este vacío investigando en una solución innovadora y segura para reducir los niveles de colesterol mediante terapia láser no invasiva. Además, este tipo de terapia podría implementarse tanto en entornos hospitalarios como en el hogar, brindando flexibilidad en el tratamiento de la hipercolesterolemia en individuos de todas las edades y con cualquier predisposición genética.

El objetivo central del proyecto ha sido desarrollar un dispositivo médico capaz de destruir vesículas lipídicas de baja densidad en lipoproteínas, transportadoras de colesterol, mediante la aplicación de láser transcutáneo de femtosegundos. El enfoque se basa en la Fototermolisis Selectiva, respaldada por investigaciones científicas que demuestran la capacidad de los pulsos láser para fragmentar de manera selectiva microvesículas de grasa sin afectar el tejido circundante.

La tecnología propuesta utiliza un láser con longitud de onda específica en el infrarrojo cercano, que coincide con los picos de absorción de los lípidos en la sangre. Este enfoque se complementa con la capacidad de controlar la profundidad a la cual se genera el efecto de ruptura, permitiendo dirigir la terapia al interior de los conductos sanguíneos sin afectar otros tejidos.

El proyecto ha sido fruto de la colaboración de consorcio formado por el Instituto de Fotomedicina, Radiantis, Alter Technology, Draco Systems y Vidorreta Design, con la coordinación del clúster de Deep Tech secpho. Además, se basa en investigaciones recientes, como las llevadas a cabo por científicos de la Universidad de Kansas, que han explorado técnicas láser asistidas por ultrasonidos para el tratamiento del colesterol, demostrando avances significativos en la destrucción segura y efectiva de placa.

Con este respaldo de socios estratégicos y una sólida base científica, el proyecto ha desarrollado un prototipo demostrador sometido a pruebas ex vivo en muestras de sangre con el objetivo de evidenciar cambios cuantitativos en los niveles de colesterol mediante la aplicación del láser. Puesto que se trata de proyecto de investigación, se debe seguir avanzando en el testeo del espectro de láser más adecuado de modo que la reducción del colesterol sea significativa.

En definitiva, el consorcio ha abordado esta novedosa aplicación en la que seguirá investigando para mejorar la calidad de vida y ofrecer alternativas efectivas y seguras para la población global.