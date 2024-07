Convertir la FP en una opción atractiva para el alumnado y fomentar su reconocimiento social, retos para la Formación Profesional en Europa

El declive demográfico, la falta de atractivo de la formación profesional para los jóvenes y la ausencia de reconocimiento social, entre los retos que debe abordar la Formación Profesional Europa. Así se ha puesto de relieve esta mañana en el Congreso SECOVE que ha reunido los dos últimos días en San Sebastián a expertos en formación profesional de 12 países El 78% de las empresas afirman tener dificultades para atraer y retener talento, cifra que sube al 81% en el sector industrial (datos Manpower Group 2024). En la actualidad, las alumnas que acceden a ramas STEM solo suponen un 9% en Formación Profesional y un 31% en la universidad del total del alumnado (Eustat). Estos son algunos de los datos aportados en la segunda sesión del Congreso SECOVE organizado por Clúster GAIA, Politeknika Txorierri y Ondoan, en el que profesionales de 12 países se han reunido para compartir experiencias y avanzar en la Formación Profesional adaptada a las necesidades y realidad del siglo XXI.

Tomas Iriondo, director general de GAIA, ha abordado las necesidades de formación del sector de la Industria 4.0, recordando que el Clúster vasco fue visionario, en 2018 respecto al devenir de los perfiles digitales de especialización "cuando analizábamos la transición digital, y lo que podía suponer para nuestro entorno. Entonces ya lanzamos un mensaje a industria, sociedad y administraciones de que íbamos a tener problema con la falta de perfiles de especialización digital, y empezamos a ser conscientes de que era un problema estructural, no coyuntural. O nos lo tomábamos en serio o el crecimiento se iba a ver mermado por la falta de perfiles", ha dicho.

Iriondo ha recordado que en el sector al que representa el Clúster GAIA trabajan 25.000 personas en Euskadi "que no se pueden quedar obsoletas, dado que las disrupciones tecnológicas que experimentamos a diario, requieren de más conocimiento y formación, y eso en un sector en el que el 70% tiene formación técnica universitaria", ha matizado.

En este sentido, ha señalado que "en estos momentos lo que más nos preocupa es el reskilling (reciclaje profesional) y upskilling (enseñar al profesional nuevas competencias para optimizar su desempeño), de las personas. Este es un reto que tenemos como sociedad y colectivo para que quienes hoy ocupan un trabajo, no se queden obsoletos, o vean que su proyección profesional se vea mermada por la falta de competencias y habilidades ante el nuevo entorno".

Iriondo ha subrayado asimismo la necesidad de cambiar las formas de producir, apostando por crear factorías de talento, "porque talento llama a talento, y si necesito fichar a un perfil especialista, nos va a preguntar por dos cosas: el proyecto y el entorno en el que se desarrolla, para saber si le enriquece y aporta el ecosistema. Hay que potenciar el concepto de trabajo colaborativo para que el ecosistema aporte ventajas competitivas al profesional", ha dicho.

Pilar Casorrán, Responsable Área de Personas del Grupo Ondoan, ha abordado en su intervención las estrategias de contratación y retención de talento en la era digital. En su intervención, ha analizado los retos de las empresas para la contratación y retención de personas, y ha presentado las acciones que desarrollan en Ondoan para dar respuesta a los mismos, como el proyecto Mondragon People en el que están comenzando a trabajar.

"Ahora te diriges a un mercado cada vez más amplio para atraer talento y necesitas perfiles que cada vez tengan más competencias. En un contexto cada vez más complejo es necesario adoptar técnicas de marketing para mejorar la captación y trabajar la retención, mejorando diferentes aspectos de la organización. Asimismo, es necesario colaborar activamente con el mundo educativo para la adecuación de los perfiles a las necesidades existentes, y facilitar su captación desde la empresa", ha subrayado Casorrán.

"El estigma de la FP"

El congreso ha albergado una interesante mesa redonda sobre la situación de la FP en los países asociados al proyecto SECOVE, moderada por Anabel Menica, de Politeknika Txorierri, y que ha contado con la participación de representantes de Eslovaquia, España, Italia, Portugal y Grecia, quienes han compartido las realidades y desafíos de la formación profesional en sus entornos. A pesar de tener retos específicos en cada país, comparten algunos como el declive demográfico, evidenciando que la FP resulta poco atractiva para los jóvenes y todavía menos atractiva para las mujeres, a lo que se suma una falta de reconocimiento social que todavía predomina con respecto a la Formación Universitaria, por lo que han abogado por trabajar para cambiar los estereotipos predominantes.

En este sentido, Natassa Kazantzidou, de la compañía griega IDEC, ha subrayado que en su país "es como si las escuelas de FP fueran únicamente para los jóvenes con menos talento o con peores notas, etc. Como si no fuera lo ideal, el ‘segundo plato’ para aquellos que no tienen oportunidad de seguir sus estudios en la educación superior". Además, hablando de Grecia, ha matizado que "en nuestro caso, es un problema cultural; tenemos que cambiar muchas cosas en nuestro sistema educativo para persuadir a la juventud", ha señalado.

Ana Ribeiro de INOVA+ (Portugal), ha confirmado que esta tendencia se confirma en el país luso: "la falta de reconocimiento a la Formación Profesional también se da y en nuestro caso, además, muchos de los y las formadoras de FP provienen de escuelas regulares, más teóricas, y no están preparados específicamente para este tipo de formación". Ribeiro ha recordado que la garantía de calidad en la formación es un aspecto muy importante para las empresas en Portugal "y esta varía mucho en función del centro de FP del que proceda el alumnado, lo que genera cierta incertidumbre entre el tejido empresarial, sobre si las personas estarán o no bien preparadas. A ello se suma que los padres y madres quieren cierto reconocimiento social para sus hijos, y eso hoy lo aporta la Universidad", ha señalado.

Oto Hudec de la Technical University of Kosic, ha subrayado que este ‘estigma social’ también se da en Eslovaquia, país en el que la educación universitaria ha crecido mucho. "A ello se suma el descenso de la población joven, por lo que los centros de FP se ‘pelean’ para conseguir al alumnado procedente de la educación primaria", y ha añadido que a los centros formativos "les cuesta anticiparse a los puestos de trabajo del futuro".

En representación de Italia, Silvia Frau, de la Región Autónoma de Cerdeña, ha incidido en el estigma mencionado con respecto a la Formación Profesional, "creo que la manera de resolver ese problema es la comunicación, porque quien cursa FP se coloca fácilmente en mercado laboral, ya que son formaciones muy prácticas. Lo que tenemos que hacer es mejorar la comunicación a todos los niveles y colaborar con las empresas para el diseño de los cursos", ha señalado.

Anabel Menica, de Politeknika Txorierri, ha subrayado que "en Euskadi tenemos la suerte de tener buena relación con administración y empresas" y ha recordado que la Formación Profesional ha mejorado en cuanto a su atractivo ante la población. "Se ha conseguido mucho, pero ahí tenemos las cifras con menos del 10% de mujeres entre el alumnado en carreras técnicas, lo que sigue siendo un reto importante", ha dicho.

Academia Europea de Formación en Chips y otros proyectos europeos

Por su parte, Imma Miralles, del Instituto de Estudios Financieros (IEF), ha presentado la European Chips Skills Academy (ECSA), un proyecto dinámico respaldado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+ con una duración de 4 años. Su objetivo, ha dicho, es crear una alianza entre sistemas educativos e industria microelectrónica para desarrollar una Academia descentralizada que responda a la creciente demanda de competencias en este campo.

"Se trata de potenciar el diálogo, desarrollar y facilitar una formación especializada, tanto en la academia (ECSA) como online, para abordar los desafíos apremiantes que enfrenta la industria de la microelectrónica en el camino hacia la transición digital en Europa", ha subrayado Miralles, quien ha invitado a los agentes relacionados con la electrónica y la educación a que se sumen a esta alianza.

En la sesión de hoy se han presentado asimismo como cierre del congreso varios proyectos Erasmus+ relacionados con el desarrollo de currículos para ciudades inteligentes y sostenibles (SMACITE), gemelos digitales (Digital Twin), robots móviles autónomos (ROMOTICS) y la participación de la FP en la Investigación Aplicada (AIRinVET).