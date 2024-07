https://www.agencianinja.com/interno/rss/nota/n-a_6043

Se ha anunciado la creación de una unidad especializada en el tratamiento de la psoriasis en la Clínica Madriderma, una afección que afecta a una parte significativa de la población. Aunque la mayoría de los casos de psoriasis son leves, los casos moderados o severos pueden requerir la atención de un dermatólogo especializado. Con la apertura de esta nueva unidad para la psoriasis, se refuerza el compromiso con el cuidado de la piel en Madrid.

La Dra. Fernández-Guarino, directora de la Clínica Madriderma, comenta: "En Madriderma nos hemos querido distinguir por la alta formación y especialización de nuestro equipo de dermatólogos. Son especialistas en piel con una larga trayectoria y experiencia en dermatología. Este potencial lo queremos expresar para que se beneficie toda la población de la capital. La psoriasis severa es una de las enfermedades de la piel que puede necesitar dermatólogos y estructura de alta calidad para su manejo, especialmente en la dermatología privada".

Una Clínica Especializada en Psoriasis Se ha desarrollado una unidad especializada en psoriasis en Madrid para abordar esta enfermedad crónica de la piel. La psoriasis no solo afecta físicamente a los pacientes, sino que también puede tener un impacto significativo en la calidad de vida. La creación de esta unidad avanzada responde a las necesidades de los pacientes que buscan tratamientos efectivos y especializados.

Tratamientos Avanzados y Especialización La Dra. Fernández-Guarino explica: "No solo nos hemos basado en la alta especialización en psoriasis de algunos dermatólogos de nuestro equipo. Esto ha sido la base para desarrollar la infraestructura para la fototerapia UVB en psoriasis, un tratamiento clásico pero necesario ya que es muy atractivo y en algunos casos permite evitar medicación. Además, en Madriderma manejamos todos los tratamientos sistémicos de la psoriasis y estamos orgullosos de disponer las terapias más innovadoras en psoriasis. Podemos ofrecer a nuestros pacientes tratamiento biológico en caso necesario".

La fototerapia UVB es un tratamiento que ha demostrado ser eficaz para muchos pacientes con psoriasis. Al ofrecer este tratamiento en las instalaciones con horarios flexibles, se asegura que los pacientes tengan acceso a una opción terapéutica que puede mejorar significativamente su condición sin la necesidad de medicamentos orales o inyectables.

Terapias Biológicas y Tratamientos Sistémicos Además de la fototerapia, se dispone de equipamiento para manejar todos los tratamientos sistémicos de la psoriasis. Esto incluye terapias biológicas para la psoriasis, que representan una de las opciones más avanzadas y efectivas para los casos severos. Estos tratamientos actúan a nivel inmunológico para reducir la inflamación y la formación de placas en la piel, ofreciendo una alternativa a los tratamientos convencionales.

Compromiso con la Innovación El compromiso con la innovación se refleja en la disposición de las terapias más avanzadas y efectivas. Los tratamientos biológicos, en particular, han revolucionado el manejo de la psoriasis severa, y la inclusión de estos tratamientos en la clínica de psoriasis representa un gran beneficio para los pacientes. La Dra. Fernández-Guarino añade: "Disponer de dermatólogos privados capaces de manejar y disponer de todas las opciones de tratamiento de la psoriasis en Madrid es un logro que ofrece solución a todos los tipos pacientes de la capital en caso de ser necesario".

Este enfoque integral y avanzado no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también posiciona a la Clínica Madriderma como líder en el tratamiento de la psoriasis en Madrid. La combinación de un equipo altamente especializado, tratamientos avanzados y una infraestructura de última generación asegura que se reciba la mejor atención posible.

Conclusión Se reafirma el compromiso con la salud de la piel de los madrileños mediante la oferta de una unidad especializada en el tratamiento de la psoriasis. Con un equipo de dermatólogos altamente capacitados y una gama de tratamientos innovadores, se está preparado para atender las necesidades de los pacientes con psoriasis, mejorando su calidad de vida y proporcionando soluciones efectivas y personalizadas.

