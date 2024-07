Oscar Comesaña proa de Match Race del 'Cigarran Sailing Team'

Oscar Comesaña el proa del equipo de Match Race “Cigarrán Sailing Team”, cuyos mecenas son “Cigarrán Abogados”, “ Lenda Company ” "Mundo Náutica" y “Torres de Nuñez”, Así como colaboradores como Deporte Galego, Consejo superior de deportes y Real Federación española de Vela. Ellos, están participando en el Circuito Europeo de Match Race 2024 realizando una buena temporada

Hola Oscar, ¿Cómo es la vida en la proa de un equipo de Match Race?

Antes de nada quería manifestarme en nombre de mis compañeros la alegría y la grata noticia de que nuestra madrina “Támara Echegoyen”, sea la abanderada del equipo español en las Olimpiadas de Paris 2024.

Ahora sobre cómo es la vida en la proa, lo primordial es no caerse por la borda porque no hay guardamancebos ni nada que te asegure y luego tienes que estar pendiente muy pendiente de las maniobras de tus compañeros prestar mucha atención a lo que indica el patrón anticiparte un poco todo lo que indica el patrón y no perder la coordinación con el equipo.

¿Explícanos qué haces durante un enfrentamiento?

Antes de entrar al cajón controlar los tiempos, para no entrar ni antes ni después del tiempo establecido, controlar dónde está el adversario, durante las maniobras de evasión o de persecución dentro del cajón y luego durante la regata después de la salida vigilar, saber dónde está la baliza no perder nunca baliza y no perder las maniobras de vista las maniobras que está haciendo el adversario o anticiparse a lo que ellos vayan a hacer.

¿Pasas mucho stress?

Los minutos antes de la salida son bastante estresantes hasta que estás en el cajón y suena el bocinazo, después ya no es tanto estrés, pero sobre todo la primera manga es la peor de todas luego ya vas bajando el nivel de estrés.

¿Cómo va la coordinación del equipo?

Creo que bien, creo que nos coordinamos bastante bien, es necesario entrenar bastante para no perder el hábito de los movimientos, equilibrar el barco, movernos al mismo tiempo, entendernos con pocas palabras y vuelvo a lo de antes, saber lo que el patrón nos va a pedir, casi, casi por anticipado.

¿Dónde entrenáis?

Estamos entrenando en Moaña en unos barcos de vela ligera de una empresa de Navega - Aventura "Tierra y mar", que es colaborador de nuestro equipo y luego antes de cada regata procuramos que alguien nos preste algún barco, igual al que se parezca en el Match, para habituarnos a la maniobra de ese barco por lo menos 3 salidas antes de las regatas con por ejemplo J70 o J80,

¿Hay muchas diferencias en los barcos en los que competís? ¿Cómo lo preparáis?

No muchas; la mayor parte de ellos son con Genaker, excepto por ejemplo El "Match de Ledro", que a la cual no fuimos, que tenía maniobra con tangón. El resto más o menos es casi todo igual.

¿Supongo que con la anulación del GP de Austria, Bulgaria y la no participación en Ledo, os ha perjudicado mucho en vuestro objetivo?

Sí, porque estamos en un nivel bastante alto en el ranking "33" y al no participar habrá equipos que suban mucho, lo cual nos obliga a descender a nosotros y eso no es bueno, porque a la hora de ir a las próximas regatas, nos van a exigir un nivel de ranking que no tenemos.

¿Cómo ha pasado el Match de Ledro?

Pues que dos meses antes de la prueba la organización del Ledro, nos dijo que tenían las plazas cubiertas, que teníamos un ranking que no estábamos en el top; que ellos querían de ranking y luego, no nos dijeron una semana y media antes, que si podíamos asistir porque le fallan los dos equipos, justo el día anterior, habíamos gastado en los vuelos de "Macedonia".

Ahora ¿qué?, ¿como habéis reordenado el calendario?.

Bueno la idea es ir haciendo algo de cash vendiendo camisetas, para acabar la temporada, asistir a Macedonia, alguna prueba más, que aparezca quizás Bulgaria o Polonia, pero Polonia en octubre hace mucho frío, octubre … y … acabar en Alicante en la Final Europea de match y ya pensando en la temporada que viene 2025.

Gracias por tu tiempo, buena suerte y muchas gracias