Steve McQueen, Radu Jude, Joao Canijo y Michel Houellebecq, estrellas de la edición online de Atlàntida Mallorca Film Fest

Después de presentar el pasado 20 de junio la programación de la edición física de su festival en Palma, Filmin anuncia hoy los casi 100 títulos que integrarán la edición online de Atlàntida Mallorca Film Fest. En su edición número 14, el mayor festival online de cine de Europa presenta una amplia y variada programación con 36 estrenos absolutos en España y algunas de las joyas que han triunfado recientemente en el circuito internacional de festivales de cine.





La programación se divide en diferentes bloques temáticos. Por tercer año consecutivo, el festival contará con una SECCIÓN OFICIAL que podrá verse íntegra en Palma y en Filmin, y que está compuesta por 13 largometrajes a competición y 2 fuera de concurso. El leit motiv de la sección es la Generación Z, con películas que abordan las inquietudes y sueños de la juventud contemporánea y que lo hacen hablando con sus mismos códigos. Entre ellas destacan "Baan", de Leonor Teles, un fascinante viaje entre Lisboa y Bangkok que comienza cuando L conoce a K; "First Case", de Victoria Musiedlak, en la que una abogada penalista sin experiencia se encarga del caso de un joven acusado de asesinar a un vecino; en "La profesora de literatura", de Katalin Moldovai, una maestra se mete en problemas cuando recomienda a sus alumnos la película "Vidas al límite", que narra la relación romántica entre dos hombres, los poetas franceses del siglo XIX Arthur Rimbaud y Paul Verlaine; y en la apocalíptica "Calor brutal", de Albert Hospodarsky, un enorme segmento del Sol se dirige a la Tierra, cuya superficie se calienta hasta un nivel insoportable y provoca que la gente se comporte de forma extraña.

En la sección DOMESTIC, que aborda conflictos cotidianos en el día a día de las personas, encontramos el díptico que forman "Mal vivir" y "Vivir mal", del portugués Joao Canijo, en las que cinco mujeres dirigen un viejo hotel, tratando de salvarlo de una decadencia inexorable. En la polanskiana "Los excesos", Luna Carmoon retrata los oscuros caminos hacia los que nos lleva la histeria. Y en "Fucking Bornholm", de Anna Kazejak, un fin de semana de parejas en la playa se complica de mala manera después de un incidente entre sus hijos.

La sección CRIMEN Y CASTIGO, con narrativas que beben del clásico literario de Dostoyevski, incluye títulos como "Behind the Haystacks", de Asimina Proedrou, que representó a Grecia en los Óscar, en la que una familia se ve obligada por primera vez a pagar por su actos tras un trágico accidente. "Unruly", de Malou Reymann, viaja a los años 30 para presentarnos a una joven que es internada en una institución en la isla de Sprogø para aprender a comportarse como una mujer decente. Por su parte, "Sweet Dreams", de Ena Sendijarevic, es un subversivo drama de época que arroja luz sobre el oscuro pasado colonial de los Países Bajos y que ha sido incluída por la revista Variety como una de las diez mejores películas del año.

"Sasquatch Sunset", de David y Nathan Zellner, es sin duda la película estrella de la sección BESTIAS Y KATANAS. Se trata de una comedia fantástica protagonizada por Jesse Eisenberg y Riley Keough que nos muestra el día a día de una familia de Bigfoots. Compite por ser la película más marciana del festival con "La lucha invisible", de Rainer Sarnet, película de artes marciales que mezcla el kung-fu con el cristianismo ortodoxo.

La película con la que Radu Jude fue premiado en el Festival de Locarno y ganó el Festival de Gijón, "No esperes demasiado del fin del mundo", se encuentra en la sección ROADS, con películas en tránsito, en la que también hallamos la última ganadora del premio Zabaltegi del Festival de San Sebastián, "El auge del humano 3", de Eduardo Williams; o "Animal", la nueva película de Sofia Exarchou ("Park") que esta vez se sumerge en los resorts vacacionales de las islas griegas para seguir el día a día de los animadores de espectáculos.

El controvertido escritor francés Michel Houllebecq irrumpe en la sección ARTS con su última y descacharrante comedia, "En la piel de Blanche Houllebecq", de Guillaume Nicloux. También aquí encontramos el documental sobre el grupo español que se hizo viral durante la pandemia: "Stay Homas. La banda que no debería existir"; o la nueva película protagonizada por Marion Cotillard, "Little Girl Blue", un documental en el que se transforma en la madre fallecida de la directora Mona Achache.

El cine LGTBIQ+ siempre tiene su espacio en Atlàntida Mallorca Film Fest y este año no es una excepción. En la sección QUEERS podremos disfrutar de "The Visitor", la última película de Bruce LaBruce, que vendría a ser la versión porno de "Teorema" de Pasolini. También destaca la película nigeriana "All the Colours of the World are Between Black and White", de Tunde Apalowo, que refleja las dificultades de ser homosexual en África, y que ganó el Premio Teddy del Festival de Berlín.

La sección TIEMPOS DE GUERRA está capitaneada por la monumental "Occupied City", donde Steve McQueen ("12 años de esclavitud") recuerda en un documental de casi 4 horas la ocupación nazi de Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. "El Juicio de Eichmann", de Elliot Levitt, regresa, con imágenes inéditas de archivo, al proceso contra el oficial nazi Adolf Eichmann. La guerra de Ucrania es el tema principal de "Desde el retrovisor", de Maciek Hamela, que estuvo en la lista preliminar de 15 documentales candidatos al Óscar. Y a las puertas de unas nuevas elecciones presidenciales en Estados Unidos, el documental "Tempestad en Washington", de Christoffer Guldbrandsen, rememora el trágico asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump en enero de 2021.

En la sección EL AMOR, LA FELICIDAD veremos películas como "Hombres duros", de Ashley Way, sobre los primeros hombres que probaron la Viagra en los primeros ensayos clínicos en 1994; "Agent of Happiness", la película sobre el control de la felicidad en el Reino de Bután dirigida por Arun Bhattarai y Dorottya Zurbó, y que inauguró la última edición de DOCSBarcelona; el documental "El hombre de las mil caras", de Sonia Kronlund, sobre un estafador del amor que vivía cuatro vidas en paralelo con sus respectivas familias; y "The Click Trap", de Peter Porta, un documental que expone el lado oscuro de la publicidad online, un negocio lucrativo con un coste humano inimaginable.

La programación se completará con dos amplias retrospectivas. La primera, dedicada al cine de Chantal Akerman, incluye el estreno de la versión remasterizada de su comedia musical "Golden Eighties". La segunda, dedicada a los directores Michael Powell y Emeric Pressburger, coincide con el estreno en la edición física del AMFF en Palma del documental "Made in England: The Films of Powell and Pressburger", producido, presentado y narrado por Martin Scorsese, y que podrá verse en Filmin en los próximos meses. Finalmente, para los más pequeños de la casa ofrecemos la película "Jimmy y la tecla mágica", que acerca la música clásica a toda la familia y que está protagonizada por James Rhodes.