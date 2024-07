La Ley de Segunda Oportunidad ayuda a un vecino de Lanzarote a cancelar una deuda de 57.400 euros

Canarias sin deuda consigue redimir la deuda de más de 57.400 euros de Alejandro Cabrera, vecino de Yaiza que, tras quedarse en paro y desconociendo las consecuencias y los altos intereses, recurrió a préstamos para hacer frente a sus gastos diarios.

El colapso económico de Alejandro comenzó cuando recurrió a distintos préstamos, al alcance de cualquiera con gran facilidad, para ir cubriendo el pago de sus gastos. Aunque en un principio podía responsabilizarse de las cuotas, cuando tanto su pareja como él perdieron su empleo empezaron las dificultades para hacer frente a la devolución de sus préstamos y de sus intereses, al tiempo que se hacía cargo de sus gastos básicos.

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo creado para ayudar a particulares y autónomos que se encuentran en situación de insolvencia a salir adelante y recuperar su estabilidad, mediante la cancelación total o parcial de sus deudas. Según cuenta Alejandro Bravo, al conocer que su problema económico se ha resuelto, “Cuando acumulas tanta deuda llega un momento en el que ya no se puede más. Por este motivo me vi en la necesidad de recurrir a más financiación sin tener la liquidez suficiente”.

A pesar de que consiguió un nuevo empleo, la deuda acumulada era tan alta que se le hizo imposible afrontarla debido a los elevados intereses y comisiones que se habían multiplicado. “Acudí a Canarias Sin Deuda y obtuve respuesta. Me han ayudado”, afirma.

La coordinadora de la oficina de Canarias Sin Deuda en Lanzarote, Lidia Rodríguez, explica que “las entidades financieras pertinentes no realizaron el estudio de viabilidad necesario y obligatorio al perjudicado. Esto, sumado al desconocimiento financiero de nuestro cliente y a que cumplía con los requisitos de la Ley de Segunda Oportunidad nos ha permitido cancelar con éxito la totalidad de su deuda”.

Canarias Sin Deuda es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

