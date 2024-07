Mohawk Industries, Inc. realiza una teleconferencia sobre los resultados del segundo trimestre de 2024

Coincidiendo con la publicación por parte de Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) de los resultados del segundo trimestre de 2024, el jueves, 25 de julio de 2024, está invitado a escuchar su teleconferencia que se retransmitirá en directo el viernes, 26 de julio de 2024 a las 11:00 horas ET (hora del este) Para aquellos que no puedan escuchar la teleconferencia a la hora señalada, esta estará disponible para su reproducción hasta el 23 de agosto de 2024, llamando al: 1-877-344-7529 (EE. UU.), 1-855-669-9658 (Canadá) o 1-412-317-0088 (internacional) e introduciendo el identificador de conferencia 1152692. La llamada se archivará y estará disponible para su reproducción en la pestaña 'Información para inversores' del sitio mohawkind.com para su reproducción durante un año.

Evento: Conferencia sobre los resultados del segundo trimestre de 2024 de Mohawk Industries, Inc.

Fecha: 26 de julio de 2024 11:00 horas ET

Lugar: www.mohawkind.com Seleccionar 'Información para inversores'

Medio: En directo, por Internet, iniciar sesión en la web, en la dirección mencionada anteriormente o registrarse para la teleconferencia en: https://dpregister.com/sreg/10190272/fceb831600

Teleconferencia en directo: Marque 1-833-630-1962 (EE. UU./Canadá) Marque 1-412-317-1843 (Internacional)

Acercac de Mohawk

Mohawk Industries es la empresa líder mundial en la fabricación de suelos y crea productos para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. "Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. En las últimas dos décadas, Mohawk ha pasado de ser un fabricante de alfombras estadounidense a convertirse en la mayor empresa de revestimientos de suelos del mundo, con presencia en Australia, Brasil, Canadá, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda y Estados Unidos".