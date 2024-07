biManán; apuesta por los sentidos

BiManán, una marca líder en el ámbito de la salud y el bienestar, ha mantenido una posición destacada en el mercado de adelgazamiento durante más de cuatro décadas. Reconocida por su eficacia, seguridad y confianza, se ha ofrecido una forma nutricionalmente completa de entender la dieta, adaptándose a las necesidades cambiantes de los consumidores.

En un mercado de adelgazamiento en constante crecimiento, donde cada vez se valora más el disfrute del proceso y se busca convertir el bienestar en un estilo de vida, se ha evolucionado para satisfacer estas nuevas demandas. El objetivo ya no se limita a la pérdida de peso puntual y rigurosa, sino que se orienta hacia la adopción de hábitos saludables a largo plazo, donde el ejercicio y el fitness desempeñan un papel fundamental.

Tras el exitoso restyle realizado en 2013, Nutrition & Santé, la empresa madre de biManán, decidió contactar nuevamente con Little Buddha con el fin de revitalizar su gama de productos y ofrecer una experiencia más atractiva a los consumidores.

Uno de los objetivos centrales de este proceso de renovación era destacarse dentro del canal farmacéutico y digital, donde la competencia es cada vez más intensa. Para lograrlo, se llevó a cabo un rediseño completo, centrado en hacer que los productos fueran más modernos y con un estilo más acorde al entorno Farma y menos al gran consumo. De este modo, se realizaron una serie de cambios importantes en la imagen de marca de biManán:

Se aportó el toque Farma con una base metálica en el facing para potenciar la dimensión técnica y profesional;

Se maximizó el branding para ocupar todo el espacio del embalaje, adoptando un tono líder que eleva la marca y transmite confianza;

Se simplificaron los nombres de las subgamas y se ordenaron los mensajes clave de los productos para una comunicación más clara y efectiva;

Por último, se abandonó el tono rosado característico a favor del azul original, que refleja mejor la seriedad y la credibilidad de la marca.

Un aspecto destacado de esta renovación fue la creación de un nuevo enfoque visual centrado en la apetitosidad y el placer sensorial de los productos. Los envases ahora presentan imágenes vibrantes y atractivas que transmiten una explosión de sabor. Por ejemplo, el batido de chocolate pasa de un visual inerte a una explosión alrededor de un vaso de cristal y las galletas de limón vuelan con rodajas de limón en el facing. Estos elementos invitan a los consumidores a disfrutar del proceso de adelgazamiento sin sentir que se están privando de placer "Me cuido, ¡no me castigo!"

En resumen, el restyle de biManán posiciona a la marca como un referente indiscutible en el mercado de adelgazamiento. Con una propuesta moderna, atractiva y respaldada por décadas de experiencia y credibilidad científica, logramos captar la atención de los consumidores. La dirección de arte, liderada por Little Buddha, y la fotografía a cargo de nuestro fotógrafo de confianza, Josep Maria Roca, han sido clave en este proceso que ha puesto el foco en el disfrute de los sentidos y el bienestar a largo plazo.