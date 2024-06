5 Tips para optimizar las páginas de detalle para el Prime Day de Amazon

¡Ya es verano! Con ganas de vacaciones, de disfrutar con los amigos y la familia, de descansar… algo merecido tras el duro trabajo del año. Pero para poder disfrutar de esos días de merecido descanso y disfrute, es necesario llegar con los deberes hechos y, si el negocio o la empresa vende en amazon.es, alcanzar el éxito en Prime Day es obligatorio.

Y es que el Prime Day de Amazon ya está a la vuelta de la esquina y, por ello, es fundamental, como vendedor en el Marketplace, tener ya la estrategia completamente preparada. Desde la optimización del contenido hasta la planificación de campañas publicitarias, cada detalle cuenta para maximizar los resultados durante el evento tan esperado.

En Amazing, la agencia centralizada en Amazon y referencia nacional, lo tienen claro y ya llevan por séptimo año consecutivo ayudando a sus clientes con todos los pilares necesarios para que alcancen el éxito. En este caso, se ofrecen algunos consejos clave para optimizar las páginas de detalle de los productos en venta en Amazon.

Optimización de Imágenes

Asegurarse de que las fotos sean de alta calidad y muestren el producto desde diferentes ángulos. Las imágenes son cruciales para atraer a los clientes, por lo que es importante incluir fotos en uso que ayuden a los usuarios a visualizar cómo pueden beneficiarse del producto. Utilizar gráficos y textos sobre las imágenes para resaltar características clave, y añadir imágenes de estilo de vida que representen a buyer persona, facilitando así la identificación del usuario con el producto. Si el producto tiene características diferenciadoras, resaltarlas mediante close-ups y explicaciones tipo infografía. Además, considerar subir videos como spots, demos de producto o vistas 360°, ya que las fichas de producto que incluyen videos tienden a tener una mejor conversión.

Optimización de Títulos

Un título bien optimizado no solo describe el producto, sino que también mejora la visibilidad en las búsquedas. Incluir palabras clave relevantes que los clientes puedan utilizar para buscar productos similares y asegurarse de colocar la información más importante al principio del título. Mantener el título claro y conciso, siguiendo las pautas de Amazon en cuanto a longitud y formato: no más de 60 caracteres y estructurado como Marca - Nombre del Producto - Característica Principal - Tipo - Color - Tamaño - Cantidad. Garantizará que el título sea efectivo incluso cuando se muestra truncado en los resultados de búsqueda.

Optimización de Bullets

Los bullets (puntos clave) son la oportunidad para resaltar las características y beneficios más importantes del producto. Cada bullet debe enfocarse en un aspecto específico del producto, utilizando un lenguaje claro, directo y profesional. Abordar posibles preguntas o preocupaciones que los clientes puedan tener, y comenzar cada bullet con mayúscula. Evitar incluir información sobre promociones o precios, y asegurarse de incorporar keywords relevantes que aumenten la visibilidad del producto, especialmente aquellas específicas para el Prime Day.

Activación de Brand Story y Optimización de A+

La sección de Brand Story está disponible para aquellas marcas que tienen la marca registrada en Amazon y es fundamental para contar la historia de la marca, explicar sus valores y destacar lo que la diferencia de la competencia. Una Brand Story efectiva puede aumentar la lealtad del cliente y mejorar la percepción de la marca. Utilizar imágenes que vayan en línea con el look and feel del producto y marca, manteniendo la coherencia con las creatividades usadas en la Brand Store. Optimizar también el contenido A+, revisando imágenes y la tabla de cross selling para incluir productos complementarios basados en datos de compra.

Creación de Pestaña de la Store de Prime Day

La Brand Store juega un papel muy relevante durante los eventos especiales como el Prime Day. Preparar una pestaña específica en la Brand Store para los productos en promoción, asegurándose de que incluya todos los productos y respire el espíritu del evento. Actualizar las secciones de creatividad y banners para captar la atención del usuario. Cuando se active el formato de Sponsored Brand, decidir si se quiere redirigir a la pestaña de Prime Day o a la página principal, en función de los objetivos. Es crucial cumplir con las normativas de Amazon respecto a los mensajes, el uso del logo y el nombre del evento para evitar problemas de activación.

Conclusión

Optimizar las páginas de detalle en Amazon es esencial para el éxito en el Prime Day. Con estos consejos, se puede asegurar de que los listados estén en su mejor forma. Si se necesita ayuda tanto para la optimización de los productos como para llevar a cabo la publicidad en Amazon, trabajar de la mano con un Partner como Amazing, con un caso de éxito publicado por Amazon a nivel mundial del último Prime Day, es la mejor solución. Se puede contactar con ellos mediante el email hola@amazingagency.io.

¡Buena suerte para un exitoso Prime Day 2024!