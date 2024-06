Nueva carta elaborada con el verdadero sabor napolitano de la mano de Spaccanapoli Da Daniele

El restaurante italiano Spaccanapoli Da Daniele en Barcelona ha lanzado una nueva y emocionante carta. La innovación y la autenticidad se unen en esta propuesta que busca deleitar a los comensales con una variedad de platos que capturan la esencia de Nápoles.

Spaccanapoli Da Daniele tiene una historia rica y vibrante que se refleja en cada uno de sus nuevos platos. Fundado por Daniele, un apasionado de la cocina napolitana, el restaurante nació del deseo de ofrecer una experiencia gastronómica auténtica. Daniele, quien ha colaborado en varios locales tanto en Nápoles como en Barcelona, decidió emprender este proyecto para traer la verdadera fragancia de la comida de su tierra natal. Todos los ingredientes y recetas provienen de Nápoles, garantizando así la autenticidad y el sabor tradicional que caracteriza a Spaccanapoli.

La nueva carta lleva la cocina a otro nivel gastronómico La nueva carta presenta una serie de platos que destacan por sus preparaciones únicas y sabores intensos. Entre las novedades, se encuentran los Paccheri fritti, macarrones fritos rellenos de mortadela y requesón, cubiertos con crema y granillo de pistacho, una opción perfecta para quienes buscan algo diferente y delicioso. Otra incorporación es la Burrata fritta, burrata rebozada acompañada con una salsa salteada de tomate, que ofrece una combinación de texturas y sabores exquisita.

No pueden faltar las opciones tradicionales reinterpretadas con un toque especial. El Polpo alla piastra, pulpo a la plancha con almejas, y el Baccalà in cassuola, bacalao con ajo, tomates cherry, aceitunas negras, albahaca y perejil, son ejemplos de platos que mantienen viva la esencia napolitana. La carta también incluye delicias como la Frittura di calamari, calamares a la andaluza con chips de remolacha, y las Polpette al ragu, albóndigas de carne en salsa de tomate, que prometen conquistar a los paladares más exigentes.

Visitar el restaurante es un verdadero placer Spaccanapoli Da Daniele se distingue no solo por la calidad de su comida, sino también por las características y ventajas de sus locales en Barcelona. Ambos restaurantes están abiertos de lunes a domingo, con un horario de 13:00 a 23:45 horas. Además, ofrecen la opción de recoger los platos en el local, permitiendo a los clientes llevar a casa o a la oficina lo mejor de Nápoles. La facilidad de hacer reservas garantiza una experiencia cómoda y agradable.

Degustar la nueva carta de Spaccanapoli Da Daniele es una invitación a un viaje culinario a Nápoles sin salir de Barcelona. La autenticidad de las recetas, la calidad de los ingredientes y la pasión con la que se preparan los platos hacen de este restaurante italiano una parada obligatoria para los amantes de la buena comida. Cada bocado es una muestra del compromiso de Daniele y su equipo por ofrecer lo mejor de la gastronomía napolitana, haciendo de cada visita una experiencia memorable.