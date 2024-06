Lexus NX refuerza su gama con la inclusión de dos nuevos acabados

LEXUS NX 350h PREMIUM+

El nuevo NX Premium+ incorpora destacados elementos tales como, Tapicería en Cuero Tahara, Asientos Calefactados, Sistema de Detección de Ángulo Muerto (BSM) e Iluminación Ambiental. Además del equipamiento ya destacado del actual acabado Premium.



El nuevo NX Premium+ está equipado con una Tapicería en cuero Tahara y ofrece 2 colores diferentes: Negro y Avellana. Y para aquellos días fríos, el nuevo NX Premium+ dispone de asientos delanteros calefactados con una óptima distribución del calor que ofrece una sensación agradable en todo el asiento.



El Sistema de Detección de Ángulo Muerto (BSM) detecta vehículos de los carriles contiguos que no se pueden ver en los retrovisores exteriores y que se encuentren a una distancia máxima de hasta 60metros por detrás del NX. Si el conductor está señalizando un cambio de carril y un vehículo penetra en su ángulo muerto, el espejo retrovisor correspondiente mostrará una señal de advertencia.

El sistema ofrece una iluminación ambiental interior que proporciona un espíritu de hospitalidad “Omotenashi” que conecta con el cliente a nivel emocional.

Este espectacular equipamiento se completa con el ya existente en el acabado Premium, con Smart Entry, portón eléctrico y pantalla multimedia de 14”.

LEXUS NX 350h EXECUTIVE+

El acabado NX Executive+ ofrece un nuevo y muy atractivo diseño exterior al incorporar las nuevas y exclusivas llantas de 20” junto con una iluminación exterior excelsa gracias a los faros Multi LED con sistema AHS, Luces Cornering y Lavafaros.



El nuevo diseño de llantas deportivas de aleación de 50,8 cm (20”) cuenta con radios gemelos asimétricos ajustados y un llamativo color gris metálico oscuro que destaca su agilidad.

Incorpora los magníficos faros delanteros Multi-LED con 3 unidades LED compactas que se alojan en un marco negro que aporta un aire de refinamiento y distinción. En la parte inferior se encuentran disponibles los lavafaros que aseguran una limpieza total de los faros. Adicionalmente incorpora el Sistema Adaptativo de Luces de Carretera (AHS) que evita que el NX deslumbre a los demás vehículos de la vía. Los chips independientes en las luces LED de los faros se activan y desactivan para conseguir un control preciso tanto de las zonas que están iluminadas como de las que no.

Las luces con función cornering iluminan la zona lateral del vehículo, y aumentan considerablemente la seguridad en la oscuridad o al conducir en condiciones de poca luz.

NUEVA GAMA LEXUS NX

Con la incorporación de estos exclusivos acabados, así como del atractivo NX Overtrail el pasado mes de mayo, la nueva gama Lexus NX queda configurada de la siguiente manera:

NX MODELO PVP NX 350h BUSINESS CITY 55.400€ NX 350h PREMIUM+ (4X2) 58.300€ NX 350h PREMIUM+ (4X4) 60.300€ NX 350h EXECUTIVE+ (4X2) 63.100€ NX 350h EXECUTIVE+ (4X4) 65.100€ NX 350h OVERTRAIL 71.100€ NX 350h F SPORT 74.100€ NX 350h LUXURY 74.700€ NX 450h+ EXECUTIVE 71.300€ NX 450h+ F SPORT 81.000€ NX 450h+ LUXURY 82.800€ Pintura Metalizada 1.300€

LEXUS Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la perfección, la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid Drive y por su concepto único de servicio al cliente excepcional. Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su incomparable calidad de fabricación, lujo interior y tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse, representa un factor muy importante en el posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable.

Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer -y único- fabricante de automóviles Premium del mundo en ofrecer una gama completa de vehículos electrificados que comprende la gama de modelos híbridos LM 350h, LS 500h, RX 350h, RX 500h L, ES 300h, UX 300h, NX 350h y el nuevo LBX, así como modelos 100% eléctricos como el UX 300e y los nuevos modelos RZ 300e y RZ 450e y modelos híbridos enchufables como el Nuevo NX 450h+ y RX 450h+. Toda la gama dispone de Lexus Relax, que ofrece 1 año de garantía o 15.000 km hasta 15 años como prueba de que Lexus confía plenamente en la calidad de sus vehículos.

Frase del libro "Lexus: La implacable búsqueda de la perfección" de Chester C. Dawson III: "El cuidado del detalle y el toque final que da al acabado un ser humano son insustituibles".