De la gira por España del Ocean Film Festival Tour

International Ocean Film Festival: 10 años contando historias apasionantes El International Ocean Film Tour ofrece una selección de varios documentales internacionales, en versión original con subtítulos en español.

El tour pasará por más de 15 ciudades españolas, promoviendo la pasión y el respeto por el medioambiente marino. Al final de la nota, se encontrarán las ciudades que hospedarán las proyecciones del festival y que caracterizarán el circuito de la edición de este año.

Hace diez años, Kinema Producciones se comprometió con una idea a la que ha seguido siendo fiel desde entonces. Los océanos salvajes son un hábitat y una línea de vida, y están en peligro de extinción. El objetivo de la productora, a través de su programación de documentales, es reflejar un amplio espectro de temas relacionados con el mar, porque la comprensión y el respeto del hábitat marino solo es posible a través de la “lectura” de diferentes puntos de vista, la clave para proteger y preservar toda la vida en el planeta.

Este impulso, arraigado en Kinema Producciones desde sus orígenes, está experimentando un efecto dominó único este año.

El International OCEAN FILM TOUR ofrece una selección de varios documentales internacionales.

En la película "El regreso a la Antártida", Sea Shepherd llama la atención sobre la sobrepesca de krill en la Antártida. Esto sigue siendo legal y está literalmente destruyendo los cimientos del ecosistema marino en esta región y más allá de ella.

En la película acertadamente titulada "Havana Libre", Frank, un cubano y un surfista apasionado, lucha por una vida en la que pueda libremente practicar su pasión, ya que el surf seguía estando prohibido en la Cuba comunista en el momento del rodaje. La película cobra más sentido todavía en un año olímpico, en el que el surf es parte de los juegos por segunda vez en su historia.

Pero, este festival y en este año en concreto, tiene mucho más que ofrecer.

Bjørn Dunkerbeck, la leyenda del Windsurf con 42 títulos mundiales en su haber, persigue un nuevo récord de velocidad. En “Born to windsurf” se podrá contemplar a Bjørn en su viaje a Namibia, donde quiere intentar romper los 100 km/h sobre una tabla de surf.

En “Ice Mermaid”, la nadadora Melissa Kegler tiene que lidiar no solo con los peligros del agua helada, sino también con los desafíos de nuestra sociedad y los singulares estereotipos que se inculcan.

La película “Older than Trees” habla de la investigación y del éxito en la creación de áreas de protección marina, realizadas por el biólogo James Lea, quien lleva 20 años investigando tiburones. Los animales son cazados a gran escala y sus poblaciones ya no pueden recuperarse.

El océano nunca ha sido más revelador.

El estreno en España tuvo lugar el 02 de junio de 2024 en Las Palmas de Gran Canaria en vísperas del Día Internacional de los Océanos y fue seguido por más de 15 eventos en el calendario de la gira española y casi 200 en Europa.

Se presentarán cinco documentales editados para la ocasión en versión original con subtítulos en castellano, con protagonistas muy especiales y con una duración total de aproximadamente 130 minutos.

Por último, el International Ocean Film Festival contará con la participación de invitad@s especiales, entre los cuales científicos, ONGs, referentes, quienes contarán sus proyectos personales relacionados con el tema de los océanos y su conservación.

EL INTERNATIONAL OCEAN FILM FESTIVAL PASA POR NUMEROSAS CIUDADES DE TODA ESPAÑA:

GRAN CANARIA - Teatro Guiniguada (Gala)

MÁLAGA - Yelmo Cines Plaza Mayor

ALICANTE - Yelmo Cines Puerta de Alicante

VALENCIA - Cinesa Bonaire

BARCELONA - Cinesa Diagonal

SAN SEBASTIAN - Cinesa Garbera

SANTANDER - Cinesa Bahia de Santander

GIJÓN - OCine Los Fresnos

A CORUÑA - Cinesa Marineda City

MADRID - MK2 Palacio del Hielo

SEVILLA - MK2 Plaza Nervión

CÁDIZ - Cinesa Bahía de Cádiz

PALMA DE MALLORCA - Cinesa Festival Park

MENORCA - Cines Moix Negre

TENERIFE - Teatro Guimerá (Gala)

LANZAROTE - Auditorio Jameos del Agua (Gala)

GRAN CANARIA - Parque Sur, Maspalomas Costa Canaria (Gala) FUERTEVENTURA - Auditorio Municipal de Corralejo (Gala)

