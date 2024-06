Avalora ha reunido a los principales actores del sector legal y tecnológico para hablar sobre la Inteligencia Artificial

El encuentro “El impacto de la IA en el sector legal” ha sido el marco idóneo para poner en común los retos y beneficios que esta tecnología puede ofrecer al sector legal, así como su impacto en la eficiencia, accesibilidad y seguridad de los servicios que se ofrecen.

Avalora, empresa española perteneciente al grupo OHLA, ha congregado a más de 40 profesionales del ámbito jurídico en su segundo encuentro anual dirigido a este sector. Tras la apertura del evento, realizada por Rafael Madero, Digital Strategy & Innovation Advisor, ponentes de la talla de Juan Antonio García Carrasco, Senior Plataform Business Solutions Engineer en Fujitsu; Santiago Campuzano, Country Manager de Veeam; Víctor Molina, Commercial & Channel SE Team Leader en Check Point Software y Manuel García, Senior Security Cloud Architect en Microsoft, han ofrecido su visión sobre las tendencias de la Inteligencia Artificial, de la mano de Susana González Ruisánchez encargada de moderar y dirigir la jornada.

El encuentro que este año ha tenido como título “El impacto de la IA en el sector legal” estaba articulado en dos bloques en los que sus partners Fujitsu, Intel, Veeam, Check Point y Microsoft pudieron aportar su visión. La jornada comenzó con las palabras de Rafael Madero, que hizo una introducción sobre cómo la Inteligencia Artificial está revolucionando el mundo y más concretamente el paradigma de los negocios y cómo esta transformación digital a la que se enfrentan las empresas los llevará hacia un futuro más seguro, eficiente e innovador.

El primer bloque de ponencias lo abrió Juan Antonio García Carrasco, con su ponencia “IA Generativa: cómo dialogar con tus datos de forma segura y confiable”. En ella Juan Antonio realizó un análisis de las fortalezas y debilidades de esta tecnología y mostró cómo Fujitsu está apoyando esta tecnología para optimizar la forma en la que se relacionan con la información. Para finalizar, habló en primicia una solución segura y confiable, que garantiza el control de los datos y que se puede poner en marcha en pocas horas. “El poder disruptivo de la inteligencia artificial generativa está cambiando radicalmente el modo en que creamos, aprendemos e interactuamos con el mundo. No tiene por qué reemplazarnos, sino que, nos ayuda a ser más eficaces, productivos, creativos y felices” indicó Juan Antonio García Carrasco.

A continuación, llegó el turno de Santiago Campuzano y su ponencia “El dato en la IA: clave de la mejora de la productividad” en la que mostró como la Inteligencia Artificial es un aliado perfecto para el análisis de los datos que se generan y cómo puede repercutir en la mejora de la productividad y eficiencia de los despachos de abogados. “La IA es, evidentemente, una de las principales fuentes de generación de contenido dentro de las organizaciones. Como tal entender que debe tener su entorno de protección específico y, por supuesto, permitir que las organizaciones no tengan pérdidas de productividad o información. La protección de la información es un elemento crítico en la resiliencia para mantener la capacidad productiva” según palabras de Santiago Campuzano.

Después del coffee break comenzó el segundo bloque de ponencias con el turno de Víctor Molina que con su intervención “Inteligencia Artificial: un arma de doble filo” introdujo los principales riesgos que conlleva la IA y cómo se está utilizando tanto para construir ciberataques como para articular la defensa frente a ellos. “La capacidad de la IA para adaptarse y aprender de nuevas amenazas implica una mejora continua de las defensas, lo que la convierte en un fuerte aliado y, al mismo tiempo, en una amenaza para la que debemos estar preparados. Esta jornada se ha convertido en una cita ineludible para ahondar en el impacto que tiene la inteligencia artificial en el sector legal. Check Point Software trabaja fuertemente con este sector y, además, es importante seguir dando a conocer las herramientas de ciberdefensa que están a nuestra disposición; al mismo tiempo que aprendemos de otras experiencias y tenemos ocasión de conocer otras empresas.” añadió Víctor Molina.

A continuación, Manuel García González habló sobre la “Securización del dato en la era de la IA”. De una forma cercana introdujo una realidad a la que muchas empresas se han tenido que enfrentar recientemente y ha sido la migración a la nube a través de Office 365, en este proceso se ha recibido una cantidad ingente de información sobre la potencialidad de Copilot para la gestión eficaz de muchos de los procesos del día a día, pero los temores al cambio, a no cumplir con la confidencialidad o al secreto profesional, hace que la optimización de las herramientas no se lleve a cabo en el momento justo ni de la manera más recomendable.

El encuentro finalizó con un coloquio sobre “Aplicaciones actuales y futuras de la Inteligencia Artificial” en la que los partners y los asistentes, dirigidos por Susana González Ruisánchez, han ofrecido un interesante debate de ideas, dudas y tendencias en las que la Inteligencia Artificial muestra un gran abanico de beneficios, pero también retos a los que hay que ir dando respuesta mientras se adopta esta tecnología en el sector jurídico.