Legálitas debate sobre emprendimiento e innovación junto a la Universidad Rey Juan Carlos

Representantes de primer nivel de destacadas empresas españolas, expusieron sus experiencias a los asistentes en el curso celebrado durante dos días en la sede de la universidad y transmitido a través de las redes sociales de Legálitas Legálitas, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, ha organizado un curso de verano bajo el título "Emprendimiento e innovación" dirigido a todas aquellas personas, estudiantes principalmente, que tengan inquietudes e intereses en fundar sus propias empresas. Durante los días 26 y 27 de junio, destacados líderes del mundo empresarial se reunieron para debatirsobre el estado actual del emprendimiento, los desafíos futurosy poner sus experiencias a disposición de todos los que se decidan a emprender.

Legálitas muy sensible con toda la actividad que realizan las pymes y autónomos de este país, a los que viene asesorando a lo largo de los años, ha querido que todos los jóvenes y futuros empresarios adquieran algunas ideas básicas para iniciar su actividad.

En el acto de apertura, Juan Pardo, director Corporativo de Legálitas, señaló que "el propósito de este curso es ser un catalizador que impulse a todos los asistentes a emprender". En esta misma mesa participaron Silvia Roldán Fernández, Viceconsejera de Digitalización de la Comunidad de Madrid y Javier Ramos López, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, quienes resaltaron la importancia de respaldar el talento y fomentar el espíritu emprendedor.

En la primera mesa se preguntó "¿Qué es ser emprendedor hoy?". Moderada por Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, se destacó la importancia de la intuición, la pasión y los sueños en el ámbito del emprendedor. Desde su experiencia, Nacho Mateo, vicepresidente de The South Summit, señaló que el ecosistema emprendedor en España ha evolucionado y ha escalado posiciones a nivel mundial. No obstante, indicó que persiste un temor al riesgo y un atraso en la mentalidad emprendedora nacional. Complementando esta visión, Iñaki Ortega, director general de LLYC, afirmó que existen aspectos en el ecosistema emprendedor que requieren evolución:"Queda mucho por hacer".



Además, Fermín Albadalejo, presidente de CEAJE y vicepresidente de ATA, asegurando que "emprender es un acto de valentía, aunque no de ricos, ya no resulta tan caro como hace 20 años".

Se hizo un llamamiento a las autoridades públicas a no obstaculizar, ya no solo en términos de financiación, sino también en los trámites administrativos y burocráticos, con el fin de agilizar la atracción de talento.

En la segunda mesa redonda moderada por Juan Mora, Executive Search & Leadership Partner, Leaderland, se habló de la búsqueda del talento a través de la innovación, destacando la importancia de la salud mental de los emprendedores. Luis Ángel Prendes, director general de Fundación Telefónica, animó a "respirar" y a enriquecer la visión antes de iniciar cualquier actividad. Cristina Oria, emprendedora y CEO de C.O., subrayó que la actitud y la determinación por conquistar desafíos son fundamentales, enfatizando en la necesidad de que las empresas sean atractivas y líderes en su sector. Gonzalo Manrique, Cofundador de Ironhack, inspiró a que cualquier persona pueda evolucionar y transformar su trayectoria profesional.

En la siguiente sesión, se conformó una mesa de debate bajo el título 'Acelerando a los emprendedores' moderada por Santiago Cid, coordinador del Área de Economía en Antena 3 Noticias. Marta Navalón, Venture Capital & Open Innovation en Wayra, apostó por la anticipación de retos para afrontar el futuro, mientras que Ana de Fuentes, Entrepreneurship and Innovation Center en IESE, insistió en que la viabilidad de una idea emprendedora radica en la existencia de un mercado receptivo que permita la escalabilidad.

Miguel Arias, Startup operator and corporate exec turned VC, Learner, abordó los retos que enfrentan las startups y resaltó que emprender exige un proyecto "que le importe a alguien", además de tener talento, capital, pasión y ambición.

"La innovación como motor de la productividad de las pymes" fue otro de los asuntos que se abordaron. En esta mesa se exploró la innovación como propulsora de la productividad en las pymes, donde Ana López Amat, responsable de pymes de Orange, aconsejó iniciar la actividad emprendedora de manera progresiva con el respaldo de alguien que asesore y ayude a crecer. Por otro lado, Elena Pérez, coordinadora de Emprendimiento en la Cámara de Comercio, aseguró que la innovación es un proceso vital para la supervivencia a largo plazo. Concluyendo, Valle del Águila, directora de Startups & ISVS en Microsoft EMEA, resaltó la necesidad de aprovechar los canales que tengas para acceder al mercado, indicando que la digitalización es un medio para expandirse y generar ingresos, no simplemente para modernizarse.

La segunda jornada reunió a Lola Vilas Abadie, Country Manager Spain UBER y Albert Herrador Fernández, Head of Digital Product Factory en Mutua Madrileña para exponer sus respectivos casos de éxito. En esta mesa, moderada por Juan Pardo, director corporativo de Legálitas, se desvelaron los retos a los que se enfrentan actualmente sus empresas. Por su lado, Albert Herrador afirmó que "tener la capacidad de orquestar una plataforma en base a la necesidad del cliente, es el mayor reto al que se ha enfrentado a nivel negocio". Lola Vilas por su parte, expuso que es importante "tener claro lo se quiere hacer y no dejarse influenciar por la presión externa".

La inteligencia artificial y su impacto en la innovación fue el tema seleccionado para la siguiente mesa redonda moderada por Miguel Ángel Villanueva, director de Relaciones Institucionales de Legálitas. En la misma, Yago Cid, Sales Executive - Google Cloud, señaló que el uso de la Inteligencia Artificial debe estar condicionado a la calidad de los datos y al buen gobierno que se haga de ellos. Ignacio Azorín, director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid, animó a los asistentes a tener la inquietud de aprender, formándose continuamente para poder llegar al objetivo que se propongan.

Juan Pedro Moreno, presidente Ejecutivo WPP España y Expresidente y consejero delegado en Accenture España, Portugal e Israel, señaló que enfrentas a tres retos a la hora de abordar la Inteligencia Artificial: talento, formación y valentía para transformarse y adaptarse.

En el acto de clausura, Rafael Catalá, presidente de la Fundación Legálitas, señaló que para Legálitas, la innovación es uno de sus ejes principales de su actividad, siendo el emprendimiento un driver necesario para el desarrollo personal y profesional. Además, afirmó que para conseguir el éxito hay que desarrollar las ideas, ser ambicioso y tener ilusión.

María Enciso, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, URJC, resaltó que el emprendimiento, la innovación y concretamente la inteligencia artificial ligada a ello, es algo que ha venido para quedarse. En este sentido, es muy importante la colaboración público-privada en actividades como esta para ayudar a los emprendedores a iniciar su actividad.

Jornada I 26 de junio: https://www.youtube.com/watch?v=FQ-9zteojR4

Jornada II 27 de junio: https://www.youtube.com/watch?v=8qe69T9L8PA