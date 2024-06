Fernando Marchin Regresa con un Nuevo Single

Fernando Marchin, el renombrado productor de música electrónica que conquistó a España en los 90 con su icónico éxito "Sube Sube", está de vuelta en la escena musical con un sorprendente nuevo single titulado "Seguir".

En este lanzamiento, Marchin, cuyo verdadero nombre es Fernando Cremades, ha decidido explorar nuevos territorios musicales, fusionando elementos de electrónica, pop e incluso trap.

El famoso productor de "Sube Sube" sorprende con un giro audaz en su carrera musical, presentando un tema que mezcla diversos géneros y promete conquistar a nuevos oyentes.

Una Leyenda de la Música Electrónica Desde su nacimiento en Aranjuez, Madrid, Fernando Marchin ha sido una figura influyente en la música electrónica española.

"Sube Sube", el tema que lanzó junto a Carlos Luxor y producido por Pedro Vidal en 1993, se ha mantenido como un clásico intergeneracional, siendo aún hoy una pieza clave en las listas de reproducción de DJs de renombre como DJ Nano.

"Sube Sube" no solo es un himno de la música electrónica, sino también una joya en formato vinilo, altamente valorada en plataformas de segunda mano, donde se vende a precios de oro.

Un Nuevo Reto Musical Con "Seguir", estrenado el 21 de junio en todas las plataformas digitales, Marchin invita a un viaje sonoro diferente.

Este nuevo tema combina estilos variados, ofreciendo una experiencia auditiva única y fresca.

Se aprovecha la oportunidad para conversar con Fernando sobre la nueva dirección de su carrera musical.

Periodista: Fernando, nos gustaría saber cómo nace la idea de hacer algo tan peculiar como "Seguir" con estos toques y combinaciones. ¿Qué te mueve a crear algo así?

Fernando Marchin: La idea de "Seguir" surgió de mi deseo de explorar nuevas formas de expresión musical. Quería experimentar con diferentes géneros y ver cómo podían convivir en una sola pieza. Siempre he creído que la música debe evolucionar y adaptarse, y sentí que era el momento adecuado para desafiarme a mí mismo y ofrecer algo diferente a mi público.

Periodista: ¿Crees que tu cambio de estilo musical va a ser permanente o solamente ha sido una prueba, un tipo de capricho, el crear un tema distinto a lo que hacías hasta ahora?

Fernando Marchin: No diría que es un capricho, pero tampoco puedo asegurar que será permanente. La música es una forma de arte muy dinámica, y me gusta dejarme llevar por la inspiración del momento. "Seguir" es una muestra de mi capacidad para innovar y experimentar, pero no significa que abandone por completo mis raíces electrónicas.

Periodista: Con el cambio de generación y la evolución de la industria musical, ¿cómo ves el papel de tus antiguos éxitos como "Sube Sube" en el panorama actual?

Fernando Marchin: Es fascinante ver cómo canciones como "Sube Sube" siguen siendo relevantes para nuevas generaciones. La industria musical ha cambiado mucho, pero los buenos temas siempre encuentran su lugar. Me enorgullece que mi música siga siendo apreciada y que pueda seguir contribuyendo a la cultura musical actual.

Periodista: Para muchos, "Sube Sube" es un tema icónico. ¿Podemos esperar una nueva versión de este clásico?

Fernando Marchin: ¡Definitivamente! Dentro de muy poco tendréis una sorpresa. Estoy terminando la nueva versión 2024 de "Sube Sube", y creo que va a ser un éxito total. He estado trabajando arduamente en esta nueva versión para ofrecer algo que mantenga la esencia del original pero con un toque fresco y actualizado.

Un Tema para el Amor y el Romance "Seguir" no solo representa un cambio estilístico, sino también un mensaje positivo. Con un enfoque en el romanticismo y el amor, Marchin busca transmitir valores positivos a su audiencia. "Creo que la música tiene el poder de influir en las emociones y pensamientos de las personas", comenta. "Con 'Seguir', quería crear algo que inspire y eleve el espíritu de quienes lo escuchen".

Con su nuevo single, Fernando Marchin demuestra una vez más su habilidad para reinventarse y sorprender a su audiencia.

"Seguir" está disponible ahora en todas las plataformas digitales, listo para conquistar los corazones de viejos y nuevos seguidores.

Link YouTube

https://youtu.be/nTCLi4RBLoE?si=oY_OamaQXIb0MiMj