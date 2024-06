'World Unseen': la exposición de fotografía que no necesitas ver

Canon Europa ha creado la exposición fotográfica ‘World Unseen’ (“Mundo invisible”), en la que se invita a los visitantes –personas con discapacidad visual, familiares, amigos y entidades de sector- a disfrutar de la fotografía de una forma nueva, accesible e inmersiva. Esta exposición itinerante se ha presentado el pasado 5 de abril en la Somerset House (Londres), en colaboración con el Royal National Institute of Blind People (RNIB), para después recorrer varios países como España, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Suiza, Suecia, Austria, Bélgica, Noruega, entre otros. A Madrid llegará el 25 de octubre con la colaboración de la ONCE.



Hay, al menos, 2.200 millones de personas en el mundo con algún tipo de discapacidad visual, para las que la fotografía es difícilmente accesible. Diseñada teniendo en cuenta la experiencia de las personas ciegas o con baja visión, la exposición incluye una serie de fotografías realizadas por fotógrafos reconocidos mundialmente. Las mismas van acompañadas de impresiones en relieve, descripciones en audio y braille para crear una experiencia táctil que ayude a los visitantes a conectar con estas potentes imágenes y las historias que narran.

Las personas sin discapacidad visual también conseguirán apreciar mejor la experiencia de las personas con problemas de visión. Cada imagen será oscurecida de forma diferente, para reflejar los distintos tipos de discapacidad visual, desde el glaucoma a la retinopatía diabética. Además de crear conciencia sobre las limitaciones de la accesibilidad en los espacios artísticos y culturales, también atraerá la atención a cerca de cómo el diseño inclusivo mejora la experiencia de todas las personas. Esta exposición incluirá trabajos de fotógrafos reconocidos mundialmente y embajadores de Canon, incluido el multipremiado fotoperiodista sudafricano Brent Stirton, el famosísimo fotoperiodista brasileño Sebastião Salgado, el fotoperiodista nigeriano Yagazie Emezi, el fotógrafo de deportes Samo Vidic, la fotógrafa de moda Heidi Rondak y el reportero gráfico Muhammed Muheisen, ganador del premio Pulitzer.

Además, una serie de vídeos específicos mostrarán a personas con discapacidad visual, incluida Lucy Edwards, activista británica y Menna Fitzpatrick MBE, la paralímpica de deportes de invierno británica más condecorada, quienes han colaborado con Canon para contar sus historias personales y mostrar sus reacciones al experimentar con este tipo de fotografía por primera vez.

“La fotografía es un medio increíblemente potente, que permite dar rienda suelta a la imaginación y queremos que esta experiencia sea accesible para todo el mundo. Esta exposición fue creada pensando en las personas ciegas y con una visión parcial, para compartir imágenes y las historias que hay detrás de ellas de una forma totalmente nueva. Gracias a la tecnología de impresión en relieve de Canon, esperamos que todos los visitantes experimenten una conexión más profunda con las emociones y las historias a las que las imágenes dan vida”, ha declarado Pilar González, Directora de Comunicación de Canon Iberia.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, destacó especialmente el hecho de que una marca internacional como Canon haya pensado en las personas ciegas o con discapacidad visual a la hora de diseñar y mostrar una de sus exposiciones más destacadas. “Es una muestra de que la normalización de la realidad de estas personas está cada vez más presente y que garantizar su participación en el acceso al arte y la cultura, en este caso de la mano de la fotografía accesible, es el camino que debemos seguir”, ha relatado, antes de mostrar su satisfacción por poder ceder las instalaciones de la Organización y su colaboración con la iniciativa.

Esta no es la primera vez que Canon ha aportado vida al arte, gracias a la impresión en relieve. Mediante el software PRISMAelevate XL de su propiedad y la serie de impresoras Arizona, Canon ha conseguido ya, durante muchos años, que las imágenes artísticas resulten más accesibles para las personas ciegas y con baja visión, colaborando con galerías y museos de arte de todo el mundo, gracias a la impresión táctil y la señalización en braille. Las más recientes son una exposición fotográfica experimental en Viena y otra en los Países Bajos.

La exposición itinerante llegará a Madrid del 25 al 27 de octubre de 2024 en la Dirección General de la ONCE, en C/ Del Prado, 24, y la entrada será gratuita.