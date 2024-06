“Animalia": invasión extraterrestre en Marruecos

Filmin estrena el próximo viernes 5 de julio, en exclusiva en plataformas digitales en España, la película de ciencia-ficción "Animalia", debut de la directora marroquí Sofia Alaoui. Estrenada en cines en nuestro país por Surtsey y Filmin el pasado mes de abril, ha sido uno de los pequeños fenómenos del circuito de festivales de cine esta temporada: recibió un Premio Especial del Jurado por su visión creativa en Sundance, así como una Mención Especial del Jurado en Palm Springs, entre otros reconocimientos.





"Animalia" aborda una invasión alienígena en un pequeño pueblo de Marruecos. La llegada de los extraterrestres desencadena una serie de eventos que perturban la sociedad y llevan a los personajes a cuestionar sus propias identidades y creencias. La protagonista, Itto (Oumaïma Barid) es una joven embarazada de origen humilde que trata de adaptarse a los privilegios de su esposo y su nueva familia. En medio de la invasión, Itto se ve sola, alejada de su marido, lo que la llevará a buscar el camino de regreso a casa y a encontrar la emancipación.

El objetivo de la directora al realizar esta película era mostrar un acontecimiento lo suficientemente relevante y decisivo para obligar a la humanidad a cambiar sus prioridades: "La idea de la vida extraterrestre siempre me ha fascinado, porque nos permite cuestionar nuestras certezas y verdades absolutas. Pero también, y quizás más que cualquier otra cosa, nos obliga a ir más allá de nuestras preocupaciones materiales y cotidianas y nos impulsa hacia preguntas más grandes", sugiere Alaoui.

Aunque algunos críticos han visto en la película una crítica al regimen marroquí, lo cierto es que Alaoui ve en ella una lectura más global: "Cuestiona el patriarcado y la relación con la religión que se encuentran en diversas culturas, no exclusivamente en la mía. Al incluir extraterrestres en la película, buscaba cuestionar los patrones de pensamiento y vida no solo en Marruecos, sino en diferentes regiones del mundo".

"Animalia" muestra una invasión extraterrestre como nunca antes la habíamos visto en el cine. Integra los elementos fantásticos de manera natural en el entorno real de la película para que la invasión se perciba como un acontecimiento casi ordinario en ciertos momentos. Los extraterrestres de la película pueden encarnarse en diferentes seres vivos de la Tierra, como humanos o animales. "Esta concepción desafía las representaciones convencionales de los extraterrestres en el cine y plantea preguntas sobre el alma y el cuerpo", afirma Alaoui.

La película ha utilizado una combinación de actores profesionales y no profesionales en su elenco. Destaca el papel protagonista de la inexperta Oumaïma Barid ("La vida me sienta bien"): "Cuando nos reunimos por primera vez percibí en ella una alma hermosa con una fuerza mental increíble, a pesar de su apariencia frágil. Es su primer papel protagonista en una película y ha demostrado una determinación asombrosa. Estoy muy orgullosa de ella", reconoce la directora. Junto a Barid, en el reparto, el belga Mehdi Dehbi (de la serie "Mesías") e intérpretes que ya habían trabajado con Alaoui en el cortometraje "So What If The Goats Die", como Oumaïma Oughaou o Fouad Oughaou.