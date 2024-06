Cómo evitar las consecuencias negativas de una inclusión en fichero de morosos

La inclusión en un fichero de morosos es una situación que puede generar serias complicaciones financieras y administrativas para cualquier persona. Este registro recoge información sobre individuos que, por diversas razones, no han cumplido con sus obligaciones financieras como préstamos o facturas pendientes.

Es fundamental que cualquier persona que sospeche que ha sido indebidamente incluida en esta lista busque asesoramiento legal especializado. En este sentido, Oportuna Legal es un despacho de abogados con experiencia en derecho financiero y de consumo que pueden ayudar a evaluar el caso, recopilar pruebas y presentar una reclamación adecuada para obtener la compensación justa.

En el blog legal de este despacho jurídico es posible aprender sobre la indemnización por inclusión indebida en fichero de morosos, y otros aspectos relevantes como qué es un préstamo personal.

Protección de Derechos La inclusión indebida en fichero de morosos puede acarrear graves consecuencias económicas y personales para el individuo afectado. En estos casos, es posible reclamar una indemnización por daños y perjuicios si se cumplen ciertos requisitos legales como la falta de notificación previa, el registro erróneo o injustificado en la lista, y la demostración de un daño moral y/o económico.

Aunque esta herramienta resulta útil para las empresas que quieren evaluar el riesgo crediticio de sus clientes, también puede generar importantes efectos adversos para quienes son registrados sin el debido proceso de información o notificación. La cuantía de la indemnización que debe afrontar la empresa gestora del fichero dependerá de las circunstancias específicas de cada caso, de la gravedad del daño causado y del tiempo de permanencia en la base de datos.

La acción conveniente mediante una reclamación por daños y perjuicios es crucial para impedir un daño de imagen que repercuta en el individuo a la hora de buscar empleo, solicitar becas o ejecutar proyectos personales. En este contexto, Oportuna Legal es un equipo de abogados expertos en Oviedo capaz de otorgar un asesoramiento jurídico personalizado y de guiar todas las acciones relacionadas con la inclusión indebida en ficheros de morosidad.

En el blog legal de la firma se puede obtener información detallada para actuar con celeridad en la protección de los derechos vulnerados y alcanzar una reparación justa.

Características de un préstamo personal En el blog de Oportuna Legal también se puede profundizar sobre este producto financiero. El préstamo personal es otorgado por una entidad bancaria o prestamista a un individuo para cualquier fin personal, ya sea reformas del hogar, viajes o compras de bienes de consumo.

A diferencia de los préstamos hipotecarios que se garantizan con una finca, esta herramienta financiera tiene como principal garantía al solicitante. Esto supone un riesgo a la hora de pedir avales a seres cercanos. Otra característica es el tipo de interés aplicado que suele ser más alto que las hipotecas.

Al momento de contratar este producto, desde Oportuna Legal aconsejan repasar con un abogado la información previa, cláusulas (interés, comisiones aplicables, duración, cuadro de amortización, etc.) y, si no es imprescindible, evitar colocar como avalistas a padres, familiares o amigos por los inconvenientes futuros que esto podría acarrear en caso de impago del prestatario.