En octubre Zero Latency lanza la nueva entrega de la saga Warhammer 40.000

En los últimos años, los juegos de realidad virtual (VR) han ganado popularidad entre los usuarios. Además, año a año, ofrecen mejores escenas y objetos simulados de apariencia real que optimizan la experiencia de los jugadores.

En particular, Zero Latency es una compañía que se especializa en el desarrollo de sistemas de realidad virtual free-roam. Se trata de una tendencia en entretenimiento social que utiliza tecnología avanzada para sumergir a los usuarios. Recientemente, esta compañía ha anunciado el lanzamiento del nuevo Warhammer 40.000: Space Marine VR – Defenders of Avarax. Este juego estará disponible en los más de 90 locales de esta empresa a nivel mundial a partir de octubre de 2024.

¿Qué novedades presenta Warhammer 40.000: Space Marine VR – Defenders of Avarax? Ambientada en el universo de Warhammer 40.000: Space Marine, la nueva y exclusiva experiencia de RV free-roam permite al usuario jugar como un marine espacial, es decir un súper soldado mejorado genéticamente. Al contar con una amplia gama de armas propias, los usuarios deben derrotar a un enjambre alienígena devorador que proviene de más allá del universo conocido.

Mientras se meten en la piel de estos guerreros altamente disciplinados e indomables, los jugadores deben explorar la Ciudad Colmena de Fervastium y adentrarse en las profundidades de una cámara acorazada. Esta misión es fundamental para ayudar a derrotar a los Tiránidos y cumplir los requisitos para triunfar en el universo de Warhammer 40.000.

Según Tim Ruse, director ejecutivo de Zero Latency, el universo de Warhammer 40.000 y los marines espaciales en particular tiene una historia y una tradición tan impresionantes que no podían esperar a sumergirse en ellas.

Zero Latency es considerado como uno de los líderes mundiales en entretenimiento inmersivo Debido a su amplio recorrido en el sector, Zero Latency es considerado como una referencia en entretenimiento inmersivo. Además, se trata de los creadores de una de las mayores redes de RV free-roam en persona del mundo. Con recursos creativos que amplían el espacio y proporcionan experiencias épicas, los jugadores que acuden a estos locales tienen la posibilidad de explorar el entorno del juego de forma libre.

Bajo el lema “el límite está en la mente”, esta compañía se enfoca en la creación de una experiencia inmersiva total donde los enemigos y las situaciones tienen una apariencia completamente real. A diferencia de otros formatos, los enemigos en este universo no son solo píxeles, sino que se trata de seres virtuales con capacidad de responder a los movimientos del usuario.

Con el lanzamiento de Warhammer 40.000: Space Marine VR – Defenders of Avarax, Zero Latency busca mantenerse a la vanguardia en opciones de entretenimiento inmersivo inalámbrico. Por último, para el verano de 2026 esta empresa planea abrir 400 centros nuevos en todo el mundo para ofrecer sus productos a más jugadores. Mientras tanto, en España, sin duda un país privilegiado para la RV, esta empresa cuenta con centros en Madrid, Barcelona, Bilbao, Terrassa y, muy pronto, en La Coruña y Palma de Mallorca.