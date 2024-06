La Clínica Aguilar Rosell anuncia avances revolucionarios en el tratamiento de estrías, la carboxiterapia llega a Málaga

La Dra. María del Pilar Aguilar Rosell comparte con sus pacientes los últimos avances en tratamientos estéticos no invasivos para combatir las estrías durante una entrevista exclusiva en la Cadena Cope Más Málaga En una entrevista exclusiva con un medio local (Cadena Copa Más Málaga), la reconocida Dra. María del Pilar Aguilar Rosell ha revelado los últimos avances en el tratamiento para la eliminación de estrías utilizando una técnica innovadora: la carboxiterapia.

Las estrías, esas marcas en la piel que afectan a millones de personas en todo el mundo, especialmente mujeres tras embarazos o cambios significativos de peso, han sido durante mucho tiempo un desafío en el campo de la medicina estética. Sin embargo, la introducción de la carboxiterapia como tratamiento estético innovador, promete cambiar el panorama de ahora en adelante.

"La carboxiterapia es un procedimiento mínimamente invasivo que utiliza dióxido de carbono medicinal para estimular la producción de colágeno y elastina en la piel", explica la Dra. Aguilar Rosell. "Esto no solo mejora la apariencia de las estrías existentes, sino que también fortalece la piel, haciéndola más resistente".

El tratamiento, que se realiza en sesiones cortas, implica la inyección subcutánea de pequeñas cantidades de CO2 en las áreas afectadas. Este proceso desencadena una respuesta natural del cuerpo que aumenta el flujo sanguíneo en la zona tratada, resultando en una piel más oxigenada y con mejor textura.

Entre los beneficios más destacados de la carboxiterapia se incluyen:

: La carboxiterapia es especialmente eficaz en el tratamiento de estrías, tanto recientes como antiguas. El dióxido de carbono estimula la producción de nuevo tejido, ayudando a rellenar y suavizar las estrías, reduciendo su visibilidad. Mejora general de la textura y firmeza de la piel: Como resultado de todos los efectos anteriores, la piel tratada con carboxiterapia suele mostrar una textura más suave y uniforme, así como una mayor firmeza. Esto se traduce en una apariencia más juvenil y saludable. La Dra. Aguilar Rosell señala que el protocolo típico consiste en 6 a 10 sesiones, con resultados visibles después de la tercera o cuarta sesión. "Lo más atractivo es que no hay tiempo de inactividad. Los pacientes pueden retomar sus actividades inmediatamente después de cada sesión", añade.

La seguridad es primordial en este procedimiento, que debe ser realizado por profesionales cualificados utilizando equipos de última generación.

La introducción de la carboxiterapia en Málaga marca un hito importante en el campo de la medicina estética, ofreciendo una nueva esperanza para aquellos que buscan mejorar la apariencia de sus estrías de manera efectiva y segura.

Para más información sobre este innovador tratamiento, se recomienda consultar con un profesional médico especializado en técnicas estéticas avanzadas.

Sobre la Clínica Aguilar Rosell

La Clínica Estética Aguilar Rosell es un centro médico estético de vanguardia, dedicado a ofrecer tratamientos innovadores y personalizados en el campo de la dermatología y la medicina estética. Bajo la dirección de la Dra. María del Pilar Aguilar Rosell, reconocida experta en el sector, la clínica se ha posicionado como líder en el ámbito de la belleza y el bienestar, combinando experiencia médica, tecnología avanzada y un enfoque centrado en el paciente.

Fundada hace más de dos décadas, la Clínica Aguilar Rosell ha ido creciendo y evolucionando para convertirse en un referente en tratamientos estéticos no invasivos y mínimamente invasivos en la Costa del Sol. El centro se distingue por su compromiso con la excelencia, ofreciendo un amplio abanico de servicios que abarcan desde rejuvenecimiento facial y corporal hasta soluciones para problemas dermatológicos específicos.

El equipo médico, liderado por la Dra. Aguilar Rosell, está compuesto por profesionales altamente cualificados y en constante formación, garantizando así los mejores resultados y la máxima seguridad para los pacientes. La clínica se enorgullece de contar con las últimas tecnologías en el campo de la medicina estética, incluyendo equipos de láser de última generación, sistemas de radiofrecuencia avanzados y otras herramientas innovadoras.

Columna vertebral de las operaciones diarias y la imagen pública de la clínica.

Experta en atención al paciente dentro de la consulta. Su empatía y conocimientos técnicos son fundamentales para proporcionar una experiencia positiva y personalizada a cada paciente.

María aporta su vasta experiencia en estética avanzada a la clínica. Especializada en tratamientos faciales y corporales, María combina técnicas tradicionales con las últimas innovaciones en cuidado de la piel.

Enriquece el equipo profesional con su experiencia en fisioterapia y rehabilitación. Su enfoque holístico integra técnicas de terapia manual, ejercicios terapéuticos y tecnologías avanzadas.

Experto en salud y estética de los pies. Con su formación especializada en podología clínica y quirúrgica, ofrece soluciones integrales para todo tipo de problemas podológicos. Este equipo diverso y altamente calificado trabaja en estrecha colaboración bajo la dirección de la Dra. María del Pilar Aguilar Rosell, asegurando que cada aspecto del cuidado del paciente sea atendido con el más alto nivel de profesionalismo y experiencia.

Uno de los pilares fundamentales de la filosofía de la Clínica Aguilar Rosell es la atención personalizada. Cada paciente recibe un plan de tratamiento adaptado a sus necesidades específicas, objetivos estéticos y características individuales. Este enfoque holístico asegura resultados naturales y armoniosos, mejorando no solo la apariencia sino también la autoestima y calidad de vida de los pacientes.

La clínica también se distingue por su compromiso con la investigación y la innovación. Participa activamente en estudios clínicos y colabora con otras instituciones médicas para mantenerse a la vanguardia de las últimas tendencias y avances en medicina estética.