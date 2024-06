Sólo el 20% los 750.000 profesionales de la ingeniería que hay en el país son mujeres. Womenalia busca equilibrar las cifras con una nueva edición de su campaña YosoyingenierA

Por cuarto año consecutivo, Womenalia lanza la Campaña de impacto social #YosoyingenierA, con el objetivo de fomentar que haya más niñas que piensen en la posibilidad de estudiar una Ingeniería, conmemorando el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, celebrado cada año el 23 de junio.

Cincuenta ingenieras y más de ciento cincuenta estudiantes de entre 14 y 16 años han participado en tres jornadas en Madrid, Barcelona y Málaga, teniendo la oportunidad de ser mentorizadas por ingenieras de muchas especialidades, para compartir y visibilizar el trabajo diario de estas profesionales, con un impacto increíble.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de Aena, Airbus, BBVA Technology, Between, Cepsa, Coxabengoa, Ecosistema Polo, ENGIE, FCC Aqualia, Freepik, Idealista, Iberdrola, KDC One, Naturgy, Paradigma Digital, Schneider Electric, Telefónica, VASS (Nateevo, Serbatic, T4S), el apoyo institucional de La Real Academia de Ingeniería, Ayuntamiento de Málaga, C.O.I.T (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones), BIC Euronova S.A (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga) e Impact Hub.

El 23 de junio se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería y, un año más Womenalia ha conmemorado esta efeméride para concienciar a la sociedad sobre la importancia de alcanzar una mayor presencia femenina en las profesiones relacionadas con la Ingeniería. Lo ha hecho con la puesta en marcha, por cuarto año consecutivo, de la iniciativa #YoSoyingenierA, cuyo objetivo es impulsar las vocaciones de las niñas y adolescentes en las distintas ingenierías, para reducir la brecha de género en estas profesiones, que están siendo claves para el presente y el futuro del mundo profesional que estamos construyendo.

Las actividades organizadas sirven para hacer visible el trabajo diario que realizan las mujeres ingenieras. Con ese fin, cincuenta de estas profesionales, de diferentes especialidades, sectores y empresas comprometidas con la diversidad y con el fomento de las vocaciones STEM, han participado en una jornada en la que han actuado como mentoras y referentes para más de 150 estudiantes de entre 14 y 16 años.

Unas cifras que tenemos que mejorar

Según el Observatorio de la Ingeniería de España, publicado recientemente por la Fundación Caja de Ingenieros con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial y el respaldo del Ministerio de Industria, sólo el 20% de los 750.000 profesionales de la ingeniería que hay en nuestro país son mujeres. Este porcentaje es aún menor en especialidades como Telecomunicación, con un 12%, mientras la Agrícola sube la media con un 34%.

El panorama en Europa no es mucho más alentador, con un 22% ingenieras sobre el total en Francia, un 18% en Italia y un 17% en Alemania, según indica el informe. Para dar respuesta a esta circunstancia, en 2014 la Women’s Engineering Society, entidad académica y profesional creada en Reino Unido, propuso celebrar el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería cada 23 de junio.

#YosoyingenierA 2024

A lo largo de las tres sedes, Madrid, Barcelona y Málaga, la jornada ha comenzado con una dinámica de networking entre las ingenieras participantes. Tras la llegada de las estudiantes, ha comenzado el speed mentoring, con grupos de tres niñas como máximo donde las ingenieras han ido intercalando, en sesiones de diez minutos. Durante ese tiempo han podido contar su experiencia, antes como estudiantes y ahora como profesionales, contestando todo tipo de cuestiones por parte de las estudiantes, siendo una experiencia para ambas de mucho impacto.

Javier Pérez de Vargas, director gerente de la Real Academia de Ingeniería, ofreció una charla magistral en la jornada de Madrid sobre la importancia de estudiar y enfocarse en carreras de ingeniería. Durante la jornada presencial en Málaga, Alicia Izquierdo, Concejala de Innovación en el Ayuntamiento de Málaga, presentó una conferencia inspiradora dirigida a ingenieras y estudiantes presentes. Compartió su experiencia personal y destacó la importancia a lo largo de su trayectoria profesional de haber elegido estudiar una rama de la ingeniería y el impacto que tiene en el futuro del desarrollo de los grandes problemas y retos que tenemos como sociedad.

Campaña de impacto social

El 23 de junio es un día muy especial y necesario para ponerle voz y homenajear a las mujeres que trabajan en el campo de la ingeniería.

Esta campaña tiene como objetivo cambiar los datos poco a poco de la representación femenina en la ingeniería y conseguir dar una mirada a esta problemática.

Sólo ver los ojitos de las niñas, impresionadas del trabajo que desarrollan estas ingenieras, ha cambiado su visión de lo que significan estas carreras y de la oportunidad que se les abre para su futuro. Los testimonios que se pueden ver en rrss, determinan que se creen capaces de dar un cambio en la elección de su bachillerato y sus estudios superiores, para contemplar estas como una opción más a la hora de elegir.

Esta campaña de impacto social tendrá un alcance de más de 1.000.000 personas, por lo cual estaremos superando con creces los objetivos que se habían marcado.

Cincuenta mujeres ingenieras a las que se busca dar visibilidad como referentes.

Estas 50 mujeres ingenieras han aportado un valor incalculable para impactar en las más de 150 niñas, y queremos hacerles un homenaje especial, nombrando a cada una de ellas y a sus empresas que lo han hecho esto posible.

Entre las participantes se encontraban Ana Lucía Vilchez, Gerente Service NewCo & JVs y Ester Gutierrez Zulaica, Gerente de Estrategia de Negocio de Telefónica. Patricia Prieto Longarela, Cloud Architect and Technical Team Leader en Paradigma Digital. Por parte de Iberdrola, Sofía Walker Sáez, Asset Management Offshore, Olvido González López-Brea, Jefa de Producto Rehabilitación Energética y Eficiencia Energética, Lidia Morán del Río, Jefa de Zona Málaga-Sevilla e Irene España Novillo, experta en Infraestructuras, Redes y Sistemas. Nuria de Lucas Sánchez, Responsable de Transición Energética de Gases Renovables, Aida Carrasco Valencia, Responsable Operaciones sobre Activos Andalucía, y Marta Alejandra González Pliego, responsable de Contratación y Procesos Comerciales. Todas ellas del Naturgy.

También participaron ingenieras de ENGIE Marian de la Peña Cadenato, Chief Digital and IT Officer, GEMS Iberia, y Alejandra Tejerina Tello, Area Manager Asset Based Engineering. Por parte de Cepsa, Lucía Domínguez García, Responsable de Ingeniería.

Laura Saura Piqueras, Responsable de la Oficina de Cuenca, Cristina Rodelgo Gigorro, Principal Consultant – Intelligent Technology - SAP BTP, Marta Gómez Burguillo, María López Calvo, UX Designer, Anna Riera Ferrón, Team Lead y Anna Llanza Carmona, Developer. Todas ellas participaron por parte de VASS, Nateevo, Serbatic Sistemas Tecnológicos y T4S Advance Solutions.

Irene Martín Briasco, Solution Architect, e Inmaculada Rueda Rodríguez, Tech Lead - QA de Freepik. Carolina Igal Oneca, Directora Operaciones en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Aena y Paula González Albéniz, Directora Adjunta Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Aena.

Noelia Martinez Sanz, Directora Desarrollo de producto y procesos, y Mariana Ayala Herrera, Directora proyecto en dos proyectos de desalación en Túnez y Dubai, de las empresa Coxabengoa. Schneider Electric se sumó a la iniciativa con Rita Macedo Bento, Execution Coordination Leader, Ana Cabeza, Product Manager, María Sampietro, Industry Digital Sales Manager, y Marina Fajarzo, Digital Energy & Power Solution Architect. Catalina Fontestad Utrillas, Business Unit Manager Industrial Engineering & Infrastructure de Between. Por su parte Airbus, Ana Matesanz Parellada, HO Plant Eng. Team Illescas, Inés Cabezas Rivas, A400M Retrofit and MRO Implementation Manager + Sevilla Site Prime (para la organización de TASAR), Almudena Castillo Perona, Ingeniera de Seguridad Industrial, Silvia Carrasco Teruel, Ingeniera de producción en NH90, Paola Ramírez Chacón, Customer Support, y Mónica Durán Tundidor Supplier Systems for Empenaje & Rear Fuselage.

Tatiana Abril Sánchez, Senior Frontend Developer y Sara Morales Esteban, Analista funcional en BBVA Technology. Carmen Castillo Soler, Software Engineer,

Lucia Celeste Gervasoni Pomies, UX Designer, y Aitana Devis Ávila, Data Scientist, de Idealista. Carla García Neila, Innovation Design Manager, y Montserrat Riera Giner, Formulations Supervisor en KDC ONE Homecare. Alba Correal, Responsable de I+D y Desarrollo Hardware en OWO, Siri Øvrewall, Project manager en solcellespesialisten, Aurora Ruiz, Gestora laboral sector ingeniería en Óptima Facility, Nuría García Ávaro, Ingeniero de Proyectos en FCC Aqualia, y Ana María Barbancho, Ingeniera de telecomunicación, colegiala y profesora en la universidad.

Sobre Womenalia

Womenalia es una empresa de impacto social que busca ayudar a la mujer profesional y emprendedora en su camino profesional, sea cual sea. Desde estudiantes que quieran trabajar, hasta mujeres en edad de jubilación.

Posee una plataforma tecnológica que sirve de nexo de encuentro a modo de red y comunicación para las más de 300.000 usuarias registradas.

Ofrece herramientas de aceleración y acompañamiento para que la mujer profesional pueda paliar y afrontar todos los obstáculos y problemas que encuentra a diario en su entorno laboral, que son muchos.

La formación, talleres, eventos, contenidos, ofertas de empleo y networking, junto con la inspiración y la motivación, son las claves para que se sientan acompañadas, ya que es #MásFácilJuntas.