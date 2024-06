Cómo mejorar el rendimiento de una propiedad, con la protección total de LIVE4LIFE

Alquilar habitaciones y pisos a estudiantes es una excelente opción para los propietarios que buscan ingresos constantes, ya que estos siempre cuentan con solvencias económicas avaladas por sus padres para sus estudios y para su alojamiento. Sin embargo, gestionar un alquiler no es un trabajo sencillo, es decir, requiere de inversión, tiempo y esfuerzo para hacer que funcione correctamente. Debido a esto, surgieron empresas que se encargan de gestionar los alquileres para los propietarios, para liberarles de los trabajos complicados del proceso de alquiler. Una de estas empresas es LIVE4LIFE, especializada en alquiler para estudiantes, que ofrece varios planes que ayudan a los propietarios a cumplir sus objetivos según sus necesidades. Dichos planes incluyen tres servicios de gestión dentro de su catálogo de soluciones para propietarios. Estos servicios son el alquiler estándar, alquiler garantizado y protección total, este último es el plan más escogido por sus clientes debido a la cobertura amplia y también al nivel de seguridad que conlleva.

Mejorar el rendimiento de una propiedad en alquiler con los planes de LIVE4LIFE LIVE4LIFE ha actualizado su catálogo de servicios para propietarios con el objetivo de mejorar el rendimiento del alquiler para estudiantes. Ahora, además del plan estándar (gratuito), los dueños de alquileres pueden encontrar el plan alquiler garantizado y el plan de protección total. En el estándar continúan estando los beneficios básicos como el filtro de inquilinos, firma online, asesoramiento legal, realización de contratos, panel digital de gestión y atención presencial en oficinas. Por supuesto, el plan garantizado incluye estos beneficios más la garantía de cobro el 10 de cada mes (incluso si existen retrasos o impagos) y el certificado de verificación de identidad (morosidad, policial, etcétera). De igual forma, el alquiler garantizado ofrece domiciliación de suministros y gestión de cobros, fianzas, seguros, entradas, salidas, mantenimientos, incidencias y limpiezas. Por otra parte, el plan protección total cuenta con todos los beneficios del estándar y garantizado, más el pago del alquiler si el piso no está alquilado, coste de mantenimiento, cobertura y protección integral ante daños.

¿Cuáles son las ventajas de apostar por los nuevos planes de LIVE4LIFE? Tras la finalización del proceso de selectividad muchos estudiantes se encuentran en la búsqueda de habitaciones de alquiler para estudiantes. LIVE4LIFE, especialista en este tipo de alquiler, sabe cómo detectar a los mejores inquilinos para ayudar a sus clientes y conseguir una mejor rentabilidad. En el plan de alquiler garantizado y protección total de esta empresa está incluido un servicio de reportaje audiovisual con calidad. Al mismo tiempo, proporciona soluciones de vídeo y tour 360 para hacer mucho más atractivas las habitaciones para alquilar, de esta manera, las propiedades pueden recibir miles de visitas online sin ninguna molestia a los propietarios. Estos planes también incluyen gestiones integrales que permiten al propietario disfrutar únicamente de sus ingresos pasivos sin preocuparse por los procesos complejos. Cabe destacar que el plan de protección total asegura hasta dos mensualidades de pago ante incidencias y daños severos e incluye cobertura de miles de euros en servicio jurídico, para potenciar el servicio. Incluso cuando la vivienda no esté alquilada, el propietario recibirá la renta.

LIVE4LIFE ofrece una gestión local profesional a los propietarios y una atención cercana, honesta y personalizada destinada a garantizar un alquiler para estudiantes seguro, sencillo y eficiente.