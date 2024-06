​“Los pequeños amores”: la 'hijidad' perpetua

“Los pequeños amores” de Celia Rico se estrena en Filmin el 5 de julio. Después de enamorar al panorama español con “Viaje al cuarto de una madre” (2018), su primer largometraje, la directora sevillana regresa con un drama veraniego que explora el vínculo entre una madre (Adriana Ozores) y su hija (María Vázquez), dos mujeres abocadas a convivir día y noche tras muchos años separadas.



Si en su ópera prima el conflicto se centraba en el momento en el que una hija deja su hogar familiar, aquí la directora da un paso más allá para descubrir a una hija reencontrándose con su madre y con su relación, lo que la conduce a reconocer su responsabilidad de ser hija y, en cierto modo, madre de su madre al mismo tiempo.



La película sigue a Teresa (42), que cambia sus planes de vacaciones para ayudar a su madre, quien ha sufrido un pequeño accidente y vive sola en una casa alejada. Madre e hija pasarán juntas un verano de lo más sofocante, en el que no conseguirán ponerse de acuerdo ni en las cosas más triviales. Sin embargo, la obligada convivencia removerá más de lo esperado y en las noches estivales vivirán juntas momentos reveladores, en los que acabarán compartiendo sus experiencias respectivas sobre el amor y la soledad.

“No es una película sobre la maternidad, quizá lo sea sobre su reverso, la hijidad, aunque esta palabra ni siquiera exista”, explica Rico. “Resulta cuanto menos curioso que no haya en nuestro vocabulario forma alguna para nombrar la condición de ser hija, esa que, probablemente, sea la única que compartimos todos los seres humanos por imperativo y para siempre”. Con este telón de fondo, la directora se pregunta qué pasa con la vida emocional de una mujer de más de cuarenta años cuando sus padres envejecen o empiezan a faltar y cuando sus proyectos amorosos, si es que los hay, no son garantía de nada. “Si no tienes descendencia, ¿quién va a cuidar de ti cuando seas mayor? (…) No sé si hacer una película es la mejor forma de curar mi espanto a esa pregunta, pero al menos es un respiro poder compartir mis miedos con quien se acerque a una sala a verla”.

La banda sonora de “Los pequeños amores” es uno de los hilos conductores del guion, con temas tan populares e intergeneracionales como “Massachusetts” de los Bee Gees o “I Go to Sleep” de The Kinks, así como la icónica “El bello verano” de Family. Además, la película supone el esperado regreso de Adriana Ozores a la gran pantalla, tras 7 años en los que la actriz se ha enfocado sobre todo en el teatro y la televisión.