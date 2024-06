Un 64,4% de los jóvenes reconoce consumir comida basura una o más veces a la semana

Vivimos en la época de la inmediatez y de la búsqueda constante de satisfacción instantánea. Experimentar placer sin tener que esperar a ello es una necesidad que queda patente también en la dieta de algunos españoles que pueden disfrutar de su comida preferida a un solo clic de distancia y en pro de la comodidad y la búsqueda de paliar el estrés. Según los datos recogidos en el VI Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon, los jóvenes de 18 a 25 años, en un porcentaje de 64,4%, son los que más comida basura consumen haciéndolo una o dos veces por semana. Llama la atención que hay un 3,3% de personas en edades comprendidas entre 26 a 40 años que sigue este tipo de alimentación prácticamente a diario.

Sin embargo, a mayor edad, menor consumo de comida basura. Un 21% de los mayores de 65 años no consumen este tipo de alimentos nunca y de forma muy puntual un 44,3%. Las personas de entre 56 y 65 años que no la consumen nunca asciende hasta un 10,8% y en ocasiones muy punuales a un 34,8%. Por otro lado, la gente con hijos tiene una asiduidad menor a este tipo de alimentación comparado con los que no lo tienen. El primer grupo confirma no consumir nunca comida basura en un 9,5% y de forma puntual en un 30,9 y el segundo, un 7,1% nunca y puntualmente un 23,1%.



En conclusión, la frecuencia de consumo de este tipo de comida es significativamente más alta entre quienes piensan que no llevan una alimentación saludable.

Frutas y verduras: estos son los alimentos que los españoles consumen casi todos los días

Llevar una alimentación saludable consiste en consumir productos que contengan los nutrientes necesarios para mantenernos sanos y sentirnos bien. Los resultados del estudio confirman que la fruta (55,2%) y la verdura (34,1%) son los alimentos que los encuestados consumen casi a diario. En cuanto a los productos de origen animal, el consumo diario de carne (9,2%) es superior al de pescado (2,3%) aunque la carne se consume varias veces a la semana en un 52,1% y el pescado un 37,1%.

Analizando el consumo de fruta por perfiles, hay un mayor consumo diario entre las mujeres (57,7%) y los mayores de 65 años (75,2%) y las personas con hijos (60%). Llama la atención que 15 de cada 100 jóvenes entre 18 y 25 años come fruta una o menos de una vez al mes. Al mismo tiempo, se da una relación directa entre la frecuencia de comer fruta y la percepción de un estado de salud bueno (el 57,6% de los que se consideran personas sanas, toman diariamente este alimento).

Respecto al consumo de verdura, se repite el patrón observado con la fruta, y es que entre las mujeres (41,4%), los mayores de 65 años (42,4%) y las personas con hijos (36,1%) se encuentran los perfiles que toman este alimento a casi todos los días. En el otro extremo se sitúan de nuevo los menores de 25 ya que solo casi 1 de cada 5 come verdura solo una vez al mes o menos. También hay una relación directa entre el consumo de verdura y la autopercepción de un buen estado de salud.

El consumo de productos animales, muy por debajo de los de origen vegetal

Si se observa el consumo de carne, los hombres, las personas más jóvenes y las que no tienen hijos son los que más declaran comerla, aunque la frecuencia no es tanto diaria como ocurría con los productos de origen vegetal ya que en este caso su consumo se da varias veces a la semana. Destaca el grupo de personas de entre 18 a 25 años que consume carne a diario en un 23,7% y los que consumen carne a diario y creen no llevar una dieta equilibrada (18,1%).

Atendiendo al consumo de pescado, resalta el hecho de que el consumo crece a medida que se envejece: el 87% de las personas de más de 65 años toman pescado como mínimo una vez a la semana y en el grupo de personas de 18 a 25 años, este porcentaje desciende hasta el 72,9%. Este último grupo confirma consumir este alimento a diario (5,3%) mientras los otros grupos de edad se sitúan todos por debajo del 3%. El pescado está relacionado con llevar una dieta sana y en el grupo de personas que cree que se alimenta bien, es donde se encuentra el mayor porcentaje de personas (87%) que toma productos del mar una vez o más a la semana.