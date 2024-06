Moda local y sostenible; la propuesta de InfinityWear

En un esfuerzo por promover la moda local en España, InfinityWear ha decidido apostar por el negocio local, comprometido a depender al 100% de talleres locales. Esta decisión tiene como objetivo reducir el impacto medioambiental, asegurar la calidad de las prendas y fomentar una relación justa entre calidad y precio. La estrategia de InfinityWear es un claro ejemplo de cómo la moda puede ser sostenible y responsable con la sociedad y el medio ambiente.

InfinityWear: compromiso con la sostenibilidad y la calidad InfinityWear no solo se centra en crear moda en España, sino que también se asegura de que todo el proceso, desde el abastecimiento hasta la entrega, se realice bajo la premisa del kilometraje cero. Esto significa que los materiales y productos se obtienen y se envían desde y hacia talleres locales, lo que minimiza la huella de carbono.

De esta manera, gracias a la proximidad entre los distintos puntos del proceso, no solo se reduce el impacto ambiental, sino que también permite un control de calidad más riguroso y una comunicación fluida entre todos los miembros que conforman InfinityWear.

Fomento de la economía local y competencia justa Además de su compromiso ambiental, InfinityWear se enfoca en la producción de prendas de calidad y duraderas, alejándose de la moda desechable. La relación con los talleres locales permite una supervisión constante y una cooperación estrecha, garantizando productos que cumplen con los más altos estándares de calidad.

Por otro lado, InfinityWear también se distingue por su coherencia con las normas de competencia leal, ofreciendo una relación calidad/precio justa. Este enfoque no solo beneficia a los consumidores, sino que también respalda a los talleres locales, fomentando una economía más ética y sostenible.

Con prendas únicas y exclusivas, sumada a un firme compromiso de llegar al 100% de producción local en los próximos años, InfinityWear demuestra que es posible combinar estilo, calidad y responsabilidad ambiental en la moda española.