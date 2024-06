Delicatessen Argentina triunfa en la III Foodie Majadahonda

La cadena de carnicerías premium Delicatessen Argentina informó que su participación en la III Edición de Majadahonda Foodie ha sido todo un éxito. Desde la mañana hasta el cierre en cada una de las jornadas de la feria gastronómica, las parrillas de esta carnicería gourmet estuvieron encendidas. El público sencillamente no pudo resistirse al delicioso menú que ofrecieron.

El evento, que se extendió por 4 días, se realizó en el parque Colón de Majadahonda, muy cerca de uno de los locales de esta cadena. La actividad reunió a negocios de foods trucks, restaurantes y comercializadoras importantes como Delicatessen Argentina.

Los mejores cortes de Delicatessen Argentina en la Foodie Majadahonda Delicatessen Argentina es una carnicería gourmet que se ha especializado en la comercialización de carne premium de la mejor calidad en el mundo. Sus cortes provienen de países como Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Irlanda y España. En la Península Ibérica se han enfocado en ofrecer carnes provenientes de Galicia y Gerona. La firma posee locales en Madrid, Barcelona, Sant Cugat del Vallès y por supuesto, Majadahonda, sede del festival gastronómico.

Los representantes de Delicatessen Argentina señalaron que esta tercera edición de la feria gastronómica superó con creces a las dos anteriores. Esta vez hubo una mayor convocatoria de negocios y marcas vinculados a la alimentación. Miles de visitantes estuvieron atentos a lo que se ofrecía en cada uno de los 13 stands, entre los cuales destacó el de Delicatessen Argentina.

Al calor del fuego, los asistentes pudieron degustar las mejores porciones de carnes perfectamente sazonadas. La demanda de estos productos fue alta, al punto de que lograron comercializar unos 200 kilogramos de entraña y más de 500 chorizos criollos. Además, vendieron 50 kilos de vacío argentino, 30 kilos de picaña y más de 70 kilos de colita de cuadril.

Ellos también tuvieron su espacio en la feria gastronómica En los 4 días de feria de la Foodie Majadahonda los visitantes del stand de Delicatessen Argentina no solo probaron las mejores carnes del mundo. También degustaron el sabor único del chimichurri y las tradicionales empanadas argentinas en distintos sabores. Igualmente, hubo espacio para los clásicos alfajores de marca propia, los bon o bon y los mantecol que expende esta prestigiosa cadena.

La marca se anotó otro éxito con la muestra y comercialización de vinos argentinos y Fernet. En Delicatessen Argentina dicen estar muy complacidos con la gran asistencia de público a este evento organizado por el Círculo de empresarios de Majadahonda y respaldado por su Ayuntamiento. Destacaron especialmente el respaldo de la concejala Ana Camíns cuyo trabajo fue determinante para el éxito obtenido.

Debido a la seriedad de su organización, el evento cuenta con el apoyo irrefutable de todo el empresariado de la zona. Cabe resaltar particularmente al Círculo de Empresarios de Majadahonda, que se ha hecho cargo de la organización de la Majadahonda Foodie desde su primera edición. Prestigiosos bares y restaurantes como Malatesta, Claxon o Capitolina también engalanaron el evento con su presencia en esta edición.