Karla Sofía Gascón protagoniza un encuentro en el Campus de Verano de la Academia de Cine

La actriz Karla Sofía Gascón es uno de los nombres destacados de la tercera edición del Campus de Verano de la Academia de Cine, donde ha protagonizado este lunes un encuentro en el CaixaForum de València. La intérprete, que recientemente recibió el Premio a la Mejor Interpretación Femenina en el Festival de Cannes, junto a sus compañeras de reparto en la película Emilia Pérez, de Jacques Audiard, ha charlado sobre su trabajo en el filme, su trayectoria profesional y su visión sobre la representación de la identidad de género en el audiovisual.











“Me veo con una responsabilidad muy grande, no solo como intérprete sino como lo que represento en este momento. No elegido, pero adquirido con mucho cariño y mucho amor”, contó Gascón, que hizo historia el pasado mes de mayo, al ser la primera actriz trans en recibir el máximo premio que otorga el certamen francés a la interpretación, ex aequo con Selena Gómez, Zoe Saldaña y Adriana Paz, por sus interpretaciones en este musical melodramático ambientado en México.





De su recibimiento en Cannes, lo que le impresionó “no fueron los aplausos del público, sino ver a todas las personas totalmente emocionadas y esto no se compra con nada”, recordó, la intérprete, que ahora con 52 años vive esta vorágine con los pies en la tierra “Si esto me hubiera pasado con 20 años estaría flipando en colores, pero ahora lo veo desde arriba”, reconoció en este encuentro, que ha inaugurado las actividades abiertas para el público de la ciudad y en el que hubo tiempo para la emoción y el humor.





Sobre la admiración y el odio que le acompaña se mostró rotunda. “Llevo luchando contra esto desde que salí en un teatro en 2018 presentando mi libro y nadie sabía cómo iba a salir y fue un momento muy especial. Desde ese momento ha habido una especie de lucha entre personas que te adoran y te apoyan y personas que te odian solamente por existir, no solo desde cierto tipo de prensa, también desde las redes sociales. Una cosa es la libertad de expresión y otra utilizarlas para masacrar a las personas y conmigo no lo han conseguido, pero con otras sí y no es una cosa política, sino de derechos humanos, nadie tiene derecho a decirnos que valemos menos que los demás”, destacó.





También se pronunció sobre el debate acerca de que los personajes que representan a minorías sean interpretados por personas que pertenecen a estas minorías. “A mí al principio no me gustaba y acabé entendiendo que es de las pocas maneras que hay para que todos nos vayamos incorporando a la sociedad. Como actriz me gusta tener acceso a cualquier tipo de personaje y que no me limiten por mi condición. Cuando me dicen que los personajes trans los tienen que interpretar personas trans, sí, pero por este factor de incorporar, no porque no haya talento actoral para que sea de otro modo”, reflexionó.





“Y es precisamente lo que yo quiero dar, y es que somos personas normales y corrientes. Y si de algo puedo servir es para que a otras personas se las respete y con que una sola familia no eche a su hijo/a de casa porque me ha visto yo me doy por feliz”, aseguró la actriz, que también ha sido condecorada con la Orden de las Artes y las Letras Francesas, el máximo galardón de la cultura gala.





Natural de Alcobendas, Karla Sofía Gascón inició su carrera en nuestro país en los 90, en producciones de ficción como Al salir de clase, Canguros, El súper o La caja 507, de Enrique Urbizu. Más tarde se trasladó a México, donde trabajó en exitosas series y películas, como Nosotros, los nobles. Un viaje no solo geográfico también actoral, que le llevó a cambiar su forma de afrontar la interpretación. “Creía que copiando a los grandes actores y haciendo lo que los directores y productores esperaban era lo correcto y empecé a errar. Yo perdí mi rumbo y lo recuperé cuando llegué a México, donde me negué a trabajar con apuntador y entendí que tú no eres monedita de oro para caer bien a todos”, rememoró sobre esta etapa de la que extrajo la enseñanza de que “lo que vayas a hacer que te salga del corazón”.





En el futuro, reconoce que le gustaría explorar todo tipo de personajes, no solo los que van en la misma línea de Emilia Pérez y tanto cine de autor, como comercial, y confesó que le gustaría interpretar a la mala de una película de James Bond o de Tom Cruise.





Este coloquio ha estado moderado por la periodista valenciana Lucía Márquez y ha dado el pistoletazo de salida a las actividades abierta al público del Campus de Verano. València acoge por tercer año consecutivo esta iniciativa de la Academia de Cine, que cuenta con la colaboración de Netflix y el apoyo del Ayuntamiento de València y que tiene lugar del 16 al 28 de junio con el objetivo de poner el foco en la inclusión de la diversidad en el audiovisual español.