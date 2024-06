Clauni Canarias y su producto estrella para impermeabilizar piscinas y depósitos de agua

El proceso de impermeabilizar piscinas y depósitos de agua es algo que no se debe pasar por alto durante los procesos de construcción y de ejecución de proyectos. Este procedimiento consiste en la aplicación de materiales impermeables que frenan el paso del agua. Hoy en día existen en el mercado muchos métodos y sustancias efectivas para este fin. Algunas de las mejores son comercializadas por empresas como Clauni Canarias. Esta firma distribuye y vende productos de la reconocida marca Penetron, que tienen una experiencia de 40 años desarrollando aditivos impermeabilizantes cementosos capaces de crear una tecnología cristalina óptima.

Impermeabilizar piscinas y depósitos de agua de la mano de Clauni Canarias Clauni Canarias cuenta con un producto especial para impermeabilizar piscinas y depósitos de agua. Se trata de Penetron Admix, que específicamente es un aditivo que se utiliza para la impermeabilización del hormigón, uno de los materiales más utilizados para este tipo de obras.

Este producto está elaborado a base de compuestos químicos activos, arena de sílice previamente tratada y cemento portland. El mismo se debe añadir a la mezcla de hormigón durante el proceso de mezclado. Gracias a la acción de esta sustancia el hormigón se sella de forma permanente, evitando que el agua y otros líquidos penetren en él desde cualquier dirección. Además, queda protegido de los factores climáticos.

Una de las ventajas de Penetron Admix es su alta resistencia a la presión hidrostática extrema en la cara positiva y negativa. También es resistente a productos químicos agresivos. Paralelamente, es capaz de sellar grietas de un tamaño de hasta 0,5 mm. Esta fórmula no es tóxica y no contiene compuestos orgánicos volátiles por lo que se puede utilizar tanto en espacios exteriores como interiores.

Por todo lo mencionado, quienes optan por Admix pueden reducir los tiempos de construcción y mejorar la durabilidad del hormigón.

Por qué es importante impermeabilizar piscinas y depósitos de agua Impermeabilizar piscinas es algo muy importante durante los trabajos de construcción. Solo así se pueden evitar filtraciones de agua que ocasionan pérdidas de líquido, formación de grietas y en general, daños graves y hasta irreparables de las estructuras, asociados con la erosión y la corrosión.

Por otra parte, las piscinas y los depósitos de agua potable impermeabilizados tienen una vida útil más extensa. Además, con un buen trabajo se evitan gastos asociados con mantenimiento y se logra que las estructuras luzcan hermosas a nivel estético.

En conclusión, impermeabilizar es algo de lo que no se debe prescindir. Para que este procedimiento sea más práctico hay que buscar productos especiales como Penetron Admix, distribuido por Clauni Canarias. Este no solo está recomendado para la impermeabilización de depósitos de agua potable y piscinas, sino también para trabajar plantas de tratamiento de aguas y plantas de aguas residuales, estructuras de contención, túneles, bóvedas subterráneas, aparcamientos, etc.