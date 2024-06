League of Legends lanza un nuevo modo de juego PVE con el nuevo evento de verano

Escuadrón Ánima debutará en el evento de verano de este año, llamado Escuadrón Ánima, junto a una nueva campeona: Aurora, la Bruja entre Mundos Hoy, Riot Games, la desarrolladora y distribuidora de videojuegos, ha revelado su nuevo modo de juego: Enjambre " Operación: Escuadrón Ánima, que llegará con el próximo evento de verano Escuadrón Ánima de League of Legends, el MOBA para ordenador más jugado del mundo. Escuadrón Ánima, que vuelve después de su debut inicial en 2022, convierte a los campeones clásicos de League of Legends en unos guerreros superpoderosos, animalescos y cibernéticos que unen fuerzas para hacer frente a la apocalíptica invasión de los primordianos abisales.

Enjambre " Operación: Escuadrón Ánima se encuentra dentro de los géneros de supervivencia y bullet heaven, y ofrece una experiencia PvE cooperativa con versiones nuevas y conocidas de Escuadrón Ánima de campeones populares de League of Legends. Este evento también marca el debut de Aurora, la Bruja entre Mundos, una vastaya de Freljord que se incorporará al elenco de campeones de League of Legends.

Pu Liu, director de juego, comenta: "A principios de año dijimos que queríamos ofrecer formas distintas y divertidas de disfrutar de League of Legends, por lo que nos entusiasma mucho poder traer Enjambre con el evento de verano del Escuadrón Ánima. Estamos orgullosísimos del trabajo que ha hecho el equipo, y espero que Enjambre brinde muchísima diversión junto con viejos y nuevos amigos".

El evento de Escuadrón Ánima comenzará el miércoles, 17 de julio, a nivel mundial y durará hasta el lunes, 19 de agosto.

Enjambre " Operación: Escuadrón Ánima

Cada jugador puede invitar hasta 3 amigosy elegir a un miembro del Escuadrón Ánima. Acto seguido, el equipo deberá luchar codo con codo para proteger a la humanidad de los primordianos.

Cada escuadra podrá recorrer con las teclas WASD el nuevo mapa de Último Bastión para arrasar con sus enemigos, completar misiones y, en resumidas cuentas, sobrevivir.

A medida que avance la batalla, los jugadores irán desbloqueando y mejorando armas muy poderosas y a otros miembros del Escuadrón Ánima. De este modo, obtendrán más ayuda para derrotar a los enjambres de invasores. además podrán ir variando estrategias. En este modo de juego es fundamental la cooperación para que cada jugador pueda fortalecerse de forma permanente partida tras partida al adquirir potenciadores con el oro. Estos potenciadores otorgarán mejoras permanentes para empezar las futuras operaciones con ventaja, lo que permitirá llegar más lejos.

Aspectos de Escuadrón Ánima

Una vida ancestral emerge de los mares crecientes. Los primordianos (los glóbulos blancos del planeta) anuncian el siguiente evento evolutivo. Su directriz principal: erradicar a la humanidad. La amenaza primordiana ha llevado a la civilización al borde de la extinción. Durante años, las tribus de supervivientes se han ocultado en la oscuridad y se han resignado a la aniquilación. De las cenizas de este mundo emergió Último Bastión. El Escuadrón Ánima, la unidad de élite de Último Bastión formada por guerreros superpoderosos armados con tecnología primordiana rediseñada, encabeza el alzamiento de una nueva resistencia humana que lucha para defender la vida orgánica.

Seraphine paloma de batalla, Aatrox primordiano (legendarios)

Yuumi gata cibernética de prestigio, Leona león de batalla de prestigio (de prestigio)

Xayah murciélago de batalla, Illaoi oso de batalla, Aurora conejo de batalla, Leona león de batalla, Yasuo lobo de batalla, Yuumi gata cibernética, Bel'Veth primordiana, Briar primordiana, Rek'Sai primordiana.

Almirante Miss Fortune conejo de batalla (variante mítica) Se podrá conseguir contenido adicional, como chromas exclusivos, bordes y emoticonos, mediante el pase del evento Escuadrón Ánima.

Aurora, la Bruja entre Mundos

Aurora, que nació en el seno de una tribu freljordiana de conejos vastaya, creció con la habilidad de ver el velo que separa los reinos espiritual y material. Esta singular habilidad le dificultó entablar amistad con sus compañeros, pero halló compañía en los espíritus cercanos que habitaban ese limbo. Decidida a descubrir más sobre sus habilidades, abandonó su aldea para recorrer todo Freljord.

Aurora es una campeona que juega en solitario en la calle, y puede ir tanto a la calle superior como a la central. Es una maga escaramuzadora que dispone de una habilidad para entrar en un "modo espiritual", por lo que resulta un añadido único al elenco de campeones en cuanto a estilo de juego, trasfondo y personalidad se refiere.

Para saber más acerca de Aurora, la Bruja entre Mundos, aquí.

Merchandising del Escuadrón Ánima



Este evento trae consigo la colección de merchandising de Escuadrón Ánima. Con miembros conocidos y nuevos, la colección incluye todo tipo de ropa, figuras y accesorios:

Bomber del Escuadrón Ánima

Camiseta de cuello redondo de Seraphine escuadrón ánima

Camiseta de Aatrox primordiano de Escuadrón Ánima

Sombrero de conejo de batalla de Escuadrón Ánima

Alfombrilla para el ratón XL de Seraphine escuadrón ánima

Figura de Miss Fortune conejo de batalla

Alfombrilla para el ratón XL de Miss Fortune conejo de batalla

Peluche de Tibbers conejo de batalla La colección de merchandising de Escuadrón Ánima estará disponible de forma virtual a partir del 12 de julio.