Experiencias ‘de autor’ para disfrutar de planes diferentes

Encontrar un plan singular. Una experiencia que se salga de lo usual para vivir momentos especiales con la familia, los amigos o en pareja. Muchas veces los usuarios se lamentan por no encontrar alguna actividad distinta, algo que les llene. Por eso, Grupo RV EDIPRESS trae una serie de propuestas destinadas a todo tipo de público.

Rutas y actividades para conocer el impresionante patrimonio histórico de este país. A través de la Red de Castillos y Palacios se abre un gran abanico de planes que llevarán a los viajeros a descubrir las mejores fortalezas y palacios a lo largo y ancho de la península. 78 monumentos para visitar en cualquier época del año y, en gran parte de ellos, haciéndolo a través de visitas teatralizadas y experiencias inmersivas que trasladen al visitante a un viaje en el tiempo fascinante.

Un Madrid que no se espera. A menos de una hora de la capital. La comarca de las Vegas & Alcarria madrileña concentra un sinfín de propuestas gastronómicas, culturales, de turismo activo y enoturismo para que cada escapada sea única. Visitas a bodegas en las que saborear lo mejor de la D.O. Madrid; rutas verdes que descubrir a pie o en bicicleta; recorridos por los cascos históricos de villas con encanto; así como la oportunidad de degustar gastronomía de cercanía, con productos elaborados en la comarca como miel, queso, vino, pan, aceite de oliva y alguna que otra sorpresa más.

Menorca, el paraíso slow para los que no miran el reloj. Este rincón del Mediterráneo ya tiene sus adeptos. Amantes de sus playas y su contrastada gastronomía. Pero conviene ir más allá. Recorrer su impresionante patrimonio talayótico, acercarse a vivir puestas de sol mágicas desde sus faros; adentrarse en sus pueblos para conocer mejor su idiosincrasia; o simplemente recorrer todo el perímetro de la isla gracias al Camí de Cavalls, para hacerse una idea de que esta isla tiene una cantidad incontable de secretos por descubrir. Y todo ello, haciéndolo como lo hacen sus gentes: despacio, con calma, con un ritmo slow.

Formentera, donde los piratas escondieron tesoros que aún no han sido descubiertos. La pequeña de las Pitiusas es ese destino que válida el dicho “el tamaño importa”. Sus dimensiones invitan a pensar que hay poco que ver, pero generalmente los visitantes que vienen con esa premisa, son los primeros en caer rendidos a unas puestas de sol inimitables; a dejarse llevar por cualquiera de sus 32 rutas verdes; a descubrir su nada desdeñable patrimonio megalítico, o sus torres defensivas. La isla era un refugio de piratas berberiscos que, en teoría, escondieron sus botines y tesoros para que nunca fueran encontrados... Pero el verdadero tesoro es descubrir este paraíso del Mediterráneo.

El Café de la ópera, donde la gastronomía y las mejores voces líricas sellan una velada para el recuerdo. A dos pasos del Teatro Real existe un lugar donde cada sábado, los tintineos de las copas y los cubiertos quedan enmudecidos por potentes voces líricas que interpretan los grandes clásicos de la ópera y la zarzuela. De la mano de grandes tenores y sopranos, los comensales son conducidos a un viaje por los sentidos en los que encontrarse con aquellas piezas musicales que todos conocen, pero nadie recuerda el nombre. Acompañados, por supuesto, de una cena espectacular con unas sorprendentes propuestas gastronómicas que hacen de El Café De La Ópera, un imprescindible del ocio madrileño.

El Espacio Gastronómico Villa-lucia, de Laguardia. Mucho más que un asador. En este rincón de Rioja Alavesa es posible encontrar una experiencia que va mucho más allá de un delicioso almuerzo con algunas de las mejores recetas de la gastronomía vasco-riojana. Hay también un museo temático dedicado al vino, el primero del mundo 100% inclusivo, con actividades para toda la familia y experiencias únicas. Una forma sorprendente de acercarse a conocer el mundo del vino sin restricción de edad. Grandes y pequeños darán cuenta de un espacio singular. Como colofón, una experiencia emocionante y capaz de hacer soñar a los espectadores. ‘En tierra de sueños’ es un cortometraje de 23 minutos que se proyecta en la sala 4D del Museo. En él, un Vinfo, un duende del vino, guiará a los espectadores por una tierra que, por momentos, parece pura fantasía. Un viaje por Rioja Alavesa para conocer su esencia, su patrimonio, su cultura y tradiciones.

