Las Gafas Deportivas Graduadas que Revolucionan el Pickleball están en Gafadeportiva.com

En el competitivo mundo del Pickleball, la elección de las gafas deportivas adecuadas puede marcar la diferencia entre una victoria y una lesión. Para entender mejor la importancia de este accesorio esencial, se entrevista a Miguel Santos, optómetra y fundador de Gafadeportiva.com, la primera óptica deportiva en Madrid. Su gran diferenciación es la creación a medida de gafas deportivas graduadas para cada tipo de deporte. En este artículo, Miguel contará principalmente sobre su importancia en el Pickleball.

Introducción y Experiencia ¿Podría contarnos un poco sobre su experiencia como optometrista y cómo decidió especializarse en gafas deportivas?

Miguel Santos: "Desde muy pequeños, nuestros padres nos inculcaron el amor por el deporte. Mi padre ha sido óptico desde 1968, y cuando terminé mi carrera de óptico en 2005, decidí combinar mi pasión por el deporte, ya que soy tenista, con mi profesión. Así nació Gafadeportiva.com. Nuestro gran aporte es crear gafas deportivas graduadas con diseños ergonómicos para cada necesidad deportiva. Nos enfocamos en ofrecer soluciones personalizadas que no solo mejoren el rendimiento deportivo, sino que también protejan la salud visual de los atletas."

Importancia de las Gafas Deportivas ¿Por qué es importante usar gafas específicas para practicar deportes, en lugar de gafas comunes?

Miguel Santos: "No es lo mismo hacer deporte con un zapato de vestir que con zapatillas específicas para correr. Lo mismo pasa con las gafas. Las gafas deportivas tienen silicona en los tres puntos de apoyo, lo que proporciona un ajuste seguro y cómodo. Son ajustables para adaptarse a diferentes formas de rostro, y las lentes son anti-impacto para proteger los ojos de posibles golpes. Algunas gafas son ventiladas para evitar el empañamiento, mientras que otras son cerradas para proteger contra el viento y los insectos. Además, son ligeras y muchas tienen lentes fotocromáticas que se ajustan a la luz del sol, lo que las hace ideales para deportes como el Pickleball, que se juega tanto de día como de noche."

Características de las Gafas para Pickleball ¿Qué características deben tener las gafas ideales para jugar Pickleball?

Miguel Santos: "Las gafas ideales para Pickleball deben ser ligeras y ventiladas para evitar el empañamiento, lo cual es crucial durante un juego intenso. La protección es fundamental debido a la velocidad y agilidad del deporte; una pelota semidura puede causar un impacto directo en el ojo, lo que podría resultar en un desprendimiento de retina. Las lentes fotocromáticas son esenciales porque permiten que las gafas se adapten a diferentes condiciones de luz, proporcionando una visión clara y cómoda tanto de día como de noche. Además, las lentes deben bloquear los rayos solares para mejorar la comodidad y el rendimiento del jugador."

Protección y Rendimiento ¿Cómo protegen las gafas deportivas los ojos de los jugadores durante un partido de Pickleball? ¿Cómo es el mecanismo y cómo mejora el rendimiento?

Miguel Santos: "Las gafas para este tipo de deporte son muy ligeras, alrededor de 26 gramos, lo que hace que el usuario apenas las sienta. Están fabricadas en policarbonato, un material conocido por su resistencia a los impactos. Para que te hagas una idea, este material es tan robusto que puede proteger contra ráfagas de perdigones. Las gafas están diseñadas para ser ventiladas, lo que evita el empañamiento en condiciones de alta humedad, como en invierno o durante la lluvia. También aplicamos geles antiempañamiento a las lentes si es necesario. Las lentes fotocromáticas se adaptan automáticamente a la intensidad de la luz solar, oscureciéndose bajo el sol y volviéndose transparentes en ausencia de luz. Algunos modelos cuentan con tratamiento antirreflejante, que elimina los reflejos de las luces artificiales, mejorando la visión y reduciendo la fatiga ocular durante los entrenamientos nocturnos."

Tendencias y Recomendaciones ¿Cuáles son las últimas tendencias en gafas deportivas para Pickleball? ¿Qué marcas, diseños, colores, etc.?

Miguel Santos: "Nuestra propia marca EOS ofrece gafas deportivas graduadas personalizadas, adaptadas a las necesidades específicas de cada jugador. Podemos hacerlas a medida en cuanto a colores, como blanco, azul celeste o negro, y en términos de ajuste a la cara, con tallas que van desde S hasta XL. Esto es especialmente útil para asegurar un ajuste perfecto, ya sea para una chica menuda o un hombre corpulento. Además, ofrecemos opciones fotocromáticas y con diferentes tipos de lentes para asegurar que cada jugador tenga la mejor experiencia visual posible."

Consejos Prácticos ¿Qué consejos daría a los jugadores de Pickleball al elegir sus gafas deportivas?

Miguel Santos: "El mejor consejo es que la mejor gafa es la que mejor te queda. Por eso es importante que el deportista venga a nuestra óptica para medírsela y asegurarse de que se ajusta perfectamente a su rostro. Si ya conocen el modelo o tienen una recomendación, pueden comprar directamente desde nuestra tienda online Gafadeportiva.com, en la sección de gafas deportivas graduadas. En nuestra óptica, nos aseguramos de asesorar y recomendar las mejores opciones para cada tipo de deporte. Si el paciente necesita gafas graduadas, también podemos fabricarlas con lentes graduadas que mantengan las mismas características de seguridad y rendimiento que las gafas especializadas en deporte."

Para más información y para probar las gafas en persona, visitar Óptica Estaire - Gafadeportiva.com en la Calle José del Hierro, 50, Ciudad Lineal, 28027 Madrid. También se puede explorar su colección en Gafadeportiva.com