Necesito Un Trastero abre uno de sus mayores activos en Julián Camarillo

Es el octavo centro propio que inaugura en la Comunidad de Madrid, con cerca de 5.000 metros cuadrados. Además, la marca ha estrenado su innovadora pasarela de pago online, una gran novedad en el sector, lo que permitirá a los clientes contratar su trastero de manera rápida y segura La empresa Necesito Un Trastero, líder en el sector de self storage en España,sigue con su expansión nacional, con la apertura de un nuevo centro propio en Madrid, concretamente en la zona de Julián Camarillo, en el barrio de San Blas-Canillejas.

Esta delegación, la octava que Necesito Un Trastero abre en la Comunidad de Madrid, es uno de los mayores activos de trasteros de la compañía, ya que cuenta con cerca de 5.000 metros cuadrados y en esta fase inicial de salida dispone de más de 450 trasteros de todos los tamaños, desde 1 hasta 300 metros cuadrados.

El centro cuenta con acceso exclusivo mediante código para clientes las 24 horas del día, los 365 días del año, grabación por cámaras con los mejores sistemas en seguridad y videovigilancia, 700 metros de parking gratuito para clientes, un servicio de recepción de mercancías y logística para empresas, y seguro incluido en el precio.

Asimismo, Necesito Un Trastero cuenta con un proceso de contratación sin permanencia, ni fianzas, ni anticipos, pagando solo el tiempo que el usuario vaya a necesitar el trastero, y con la promoción del primer mes gratuito para todos los contratos.

Estos trasteros de alquiler en Julián Camarillo son aptos para todo tipo de necesidades, tanto para los vecinos que quieran ganar unos metros extra en casa, como para autónomos y empresas que necesiten un lugar totalmente seguro donde guardar sus herramientas de trabajo, stocks o archivadores.

Tal y como asegura Iván Maldonado, CEO & Expansión de Necesito Un Trastero, "esta apertura es especialmente significativa para la marca, ya que es uno de nuestros mayores activos y va a cubrir totalmente la demanda existente en Julián Camarillo". Además, añade que "continuamos reforzando nuestra presencia en la Comunidad de Madrid, con ocho centros abiertos y próximas aperturas".

Pasarela de pago online

Por otro lado, y en paralelo a la expansión que está llevando a cabo por toda España, Necesito Un Trastero acaba de lanzar una pasarela de pago online para facilitar a los clientes la contratación de sus trasteros.

Se trata de una iniciativa totalmente novedosa en el sector de self storage en el país, en la que la compañía ha estado trabajando en los últimos meses, para que el cliente pueda contratar su trastero, sin necesidad de llamar o tener que hacer una visita presencial, a través de su sitio web https://contrata.necesitountrastero.es/

En la actualidad, Necesito Un Trastero es la empresa de alquiler de trasteros con más delegaciones abiertas en el mercado nacional, y también está a la cabeza de toda Europa en su sector de self storage.