Un hotel de cine en Tarancón

Ansares Hotel y Essentia Restaurante en Tarancón se convirtió en mayo y junio, en el escenario de un nuevo largometraje de cine. Bajo el título "Luna y Sol", este largometraje independiente ha elegido este acogedor y elegante establecimiento como el lugar perfecto para rodar una parte importante de su historia.

El hotel, conocido por su encanto, servicio y sus acogedoras estancias, ha sido el escenario perfecto para ambientar una escena que dejara a los espectadores con ganas de saber más.

Con un exquisito elenco protagonizado las escenas del día, Marta Calle, Noam De la Rosa y la grata sorpresa de ver a Elsa Ruiz creando un personaje "Luna y Sol" donde promete ser una película que no dejará indiferente a nadie. La trama, que gira en torno a un amor de mundos opuestos, promete emocionar y conmover a los espectadores.

El director, productor y actor en la historia, Noam De la Rosa, ha destacado la importancia de elegir el Restaurante Essentia y Hotel Ánsares como escenario para rodar esta producción vía No& Co Producciones y La AEPCIC. Noam dijo, "La belleza y la elegancia del comedor, pasillos y estancias han sido fundamentales para transmitir la magia, comedía y la emoción que queremos plasmar en nuestra película. Además, la oferta gastronómica que pudimos probar es superior. Estamos seguros de que el Hotel Ansares y Restauante Essentia se convertirá en un personaje más aparte de nuestra historia con la escena siendo un momento romántico, de tensión, emotivo y de desenlace".

Se tuvo la oportunidad de hablar con el director de fotografía, Erick Torrico, quien traslado lo más retador y esperado del día, "durante este rodaje, una de las experiencias más emocionantes fue rodar en el hotel de Tarancón, donde rodamos algunas secuencias las cuales fueron un gran reto, especialmente en una secuencia en concreto en el salón de comida del hotel, una secuencia muy inoperante de la película donde poco a poco se va creando una tensión entre cinco personajes, el control y manejo de la cámara fue clave para poder sacar este momento, ya que no es fácil rodar una secuencia de cinco personas en una mesa. También rodamos en un pasillo del hotel con Elsa Ruiz quien estuvo superior, donde rodamos una escena muy divertida donde el mayor reto para mí fue la iluminación, que todo quedará acorde a la situación y momento. El trabajo en equipo fue clave y decisivo para poder sacar toda esta película y en esas secuencias en concreto".

Por su parte, el equipo del hotel se muestra encantado de ser parte de este proyecto cinematográfico. María Gallego, dirección de hotel, "fue una alegría para nosotros que hayan elegido el Hotel Ansares como escenario para esta película" y David Gómez, dirección de restaurante comparte, "Estamos emocionados de ver cómo nuestro establecimiento cobra vida con el arte del cine en un largometraje con proyección".

Con un rodaje que ha despertado la curiosidad y la admiración de los habitantes de Tarancón, "Luna y Sol" se perfila como uno de los estrenos más esperados a nivel cine independiente. Con un hotel de cine como protagonista indiscutible, esta película promete conquistar los corazones de todos aquellos que se dejen llevar por su historia de cultura y amor.