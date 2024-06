Explorar el mar en compañía, las experiencias náuticas en grupo que propone Helena Nautic

La oportunidad de sumergirse en una aventura marítima inolvidable junto a los amigos o familiares y de disfrutar de un día memorable en las costas de Benalmádena, es posible gracias a Helena Nautic. Esta firma se ha consolidado como un referente en el alquiler de embarcación para grupos privados en Málaga, a partir de ofrecer experiencias inolvidables en el mar tanto para familias como para grupos de amigos y clientes corporativos.

Esta destacada compañía no solo proporciona un navío de alta calidad, con equipamiento de avanzada, sino que también asegura la presencia de profesionales capacitados que garantizan la seguridad y el disfrute de todos los pasajeros durante la travesía.

Experiencias únicas en el mar Los viajes organizados por Helena Nautic son conocidos por su exclusividad y variedad de actividades. Los pasajeros pueden disfrutar de una amplia gama de experiencias diseñadas para todos los gustos y edades. Entre las alternativas más destacadas se encuentran la pesca, el snorkeling y el avistamiento de delfines.

Para quienes buscan relajación, la cubierta del barco (que mide 11 metros y tiene un motor de 270 CV) dispone del lugar perfecto con colchones muy cómodos para tomar el sol y, en caso de los participantes que lo prefieran, poder refrescarse en aguas del Mediterráneo. Cada actividad invita a sumergirse en la belleza de la naturaleza marina, explorar sus maravillas y crear recuerdos duraderos.

Una de las mayores ventajas de alquilar una embarcación con Helena Nautic es la libertad y comodidad que asegura a bordo. Adicionalmente, la experiencia se complementa con un equipo moderno de música y un servicio de bebidas ilimitadas, que incluye cerveza, sangría y vino blanco frizante, acompañadas de deliciosos aperitivos como patatas fritas y aceitunas.

Excursiones escénicas El tour por Benalmádena es uno de los puntos destacados de las excursiones ofrecidas por esta compañía. Esta pintoresca localidad, ubicada en la Costa del Sol, es famosa por sus hermosas playas y su vibrante vida marina. Navegar por las aguas de Benalmádena permite a los pasajeros no solo admirar sus vistas panorámicas desde una perspectiva única, sino también descubrir rincones ocultos.

Cada excursión organizada por Helena Nautic está supervisada por un patrón y un marinero de alta cualificación. Estos profesionales garantizan que la navegación sea segura y eficiente, por lo que están disponibles para asistir a los pasajeros en todas sus necesidades, requerimientos y preocupaciones.

A su vez, el barco cuenta con todo el equipamiento necesario para garantizar la seguridad de los pasajeros. En ese sentido, la compañía ofrece chalecos salvavidas, gafas y tubos para snorkeling y otros dispositivos de seguridad.

La combinación de confort, diversión y seguridad asegura que todos los participantes, ya sean familias o grupos de amigos, vivan momentos especiales durante su tiempo en el mar. Helena Nautic no solo se especializa en el alquiler de embarcación, sino también en proporcionar una experiencia completa que captura la esencia de la vida marina.