Núñez de Arenas propone las piezas esenciales para el fondo de armario de verano

La emblemática marca de moda masculina española lleva vistiendo hombres desde 1975 y tiene claro lo que necesita el hombre de hoy para afrontar el verano con estilo y comodidad sin tener que llenar demasiado su armario.

Núñez de Arenas ha seleccionado una serie de prendas imprescindibles que todo hombre debe tener en su armario para esta calurosa temporada. Son prendas que no solamente reflejan las últimas tendencias, sino que también destacan por su calidad y confort. La marca explica estas piezas en mayor detalle para ayudar a entender cómo combinarlas y así crear looks que se adapten a todos los planes estivales.

Camisa de lino

Sin duda el pilar del vestuario de cualquier hombre todoterreno que se prepare para disfrutar al máximo el verano con elegancia. La versión de Núñez de Arenas está confeccionada en mezcla de lino y algodón, una combinación perfecta entre transpirabilidad y ligereza. Está disponible en varios colores, pero para el que busque una versión versátil y atemporal, la apuesta segura es definitivamente la blanca. Hay clásicos que siempre funcionan.

Camiseta de manga corta Neil

Una inversión segura por su simplicidad y frescura. Las combinaciones que se pueden crear partiendo de esta prenda pueden ser tan infinitas como los atardeceres en los que acompañarán a sus dueños; lo que la hace indispensable en cualquier armario. Desde la marca desmienten el mito de que la camiseta sea una prenda exclusivamente informal y tienen claro que la estructura que esta camiseta crea en una silueta es capaz de elevar cualquier look. Solo hacen falta los complementos adecuados.

Polo manga corta Formentera

Otra prenda que no puede faltar es el polo piqué Formentera. Este best-seller con cuello clásico, es la definición de elegancia casual. Está confeccionado en un algodón de alta calidad que lo dota de una comodidad idónea para el verano. Esto lo constituye como una opción perfecta para planes que comprenden desde una tarde con amigos hasta una reunión laboral. Tener cuatro o cinco colores diferentes es garantía de tranquilidad a la hora de elegir por la mañana el look.

Bermuda Bastimentos

A lo largo del verano, es fundamental elegir prendas que ayuden a mantener la frescura conservando el estilo. Para ello, NdA presenta bermudas de corte clásico y tejido de alta calidad. Combinadas con la camiseta Neil y unas zapatillas, consiguen un look casual, mientras que, combinadas con la camisa de lino y unos mocasines, aseguran el triunfo en esas ocasiones que requieren un look más sofisticado.

Cuatro piezas imprescindibles que son la base perfecta para cualquier conjunto. Cuatro aliados para el verano de cualquier hombre. Y cuatro motivos para los que, una vez más, Núñez de Arenas nos ayuda a vestir sin complicaciones.