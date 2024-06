Amparo Lafora publica ‘La Gallarda’, una crónica personal, social y auténtica de las familias reales de España y Francia en el siglo XVII

CÍRCULO ROJO.- Siempre se ha dicho que la realidad supera a la ficción y Amparo Lafora lo confirma en su libro ‘La Gallarda’, una crónica personal, social y auténtica sobre las familias reales de España y Francia en el siglo XVII. “No es una novela histórica Es historia novelada”, explica ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una obra que le abrirá muchas puertas: las de las habitaciones de los Reyes donde conocerá secretos de alcoba; rejas de conventos de clausura, tras las que se ocultan pecados inconfesables, celdas de cárceles donde se somete a tortura a los prisioneros muchas veces inocentes; burdeles legales o clandestinos, frecuentados por los más altos personajes; fiestas y entretenimientos cortesanos…”.

La inspiración de Lafora para crear esta obra, ha sido “La mirada intuitiva y clarividente de las reinas, las otras protagonistas de la Historia, a las que no se suele conceder la importancia que tienen los reyes, a menudo gobernados y anulados por ministros aduladores e interesados”, tal y como ella explica.

Se trata de una obra dirigida a “todas las personas con curiosidad por conocer una historia distinta, amena y veraz en la que lo político y militar sólo aparecen como trasfondo de la crónica social, curiosa y entretenida que se pretende abordar”.

SINOPSIS

La Gallarda es la crónica social, personal y verídica de los reyes y la corte que los rodeó durante el siglo XVII en España y Francia.

La vida íntima de reyes y cortesanos, las historias de amor, las infidelidades, las diversiones, las costumbres, las formas sociales y la mentalidad de una época conforman el argumento de esta novela en la que no se pretende plasmar la historia política y militar. Esta aparece como trasfondo de una crónica amena, en cierto modo más frívola y anecdótica, pero no por ello menos veraz. Toda la novela está profusamente documentada para mantener un claro objetivo: no faltar a la verdad histórica.

En el siglo XVII, Austrias y Borbones, legendarios enemigos, procuran la paz entre sus reinos mediante un doble matrimonio: el de los príncipes primogénitos franceses, Luis e Isabel de Borbón, con los primogénitos españoles: Ana y Felipe de Austria, respectivamente.

Borbones y Austrias, todos niños cuyas edades oscilan entre los nueve y los cinco años, designados para regir el destino de medio mundo.

AUTORA

Amparo Lafora (Madrid, 1958). Maestra, ejerció la docencia durante siete años en un colegio concertado de Madrid. Tras un paréntesis de nueve años viviendo en Málaga, regresó a Madrid y trabajó como guionista en numerosos programas de televisión, tanto de entretenimiento como de ficción, en las principales cadenas: Televisión Española, Antena-3 y Telecinco.

Autora de diferentes formatos, la presente novela la concibió como el guion para una serie de televisión, documentándose a fondo sobre la época, costumbres y trayectoria de los personajes que forman parte de ella.