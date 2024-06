Dónde adquirir carteles en formato 50 x 70 desde 10 ejemplares

Si bien es cierto que en la sociedad actual domina lo digital y las redes sociales, los métodos publicitarios tradicionales no han dejado de ser una estrategia efectiva para las empresas. De hecho, los carteles publicitarios una de las más utilizadas hoy en día.

La imprenta se caracteriza por su rapidez de impresión y sus precios competitivos, proporcionando un servicio adaptado a las necesidades del cliente, garantizando siempre resultados de la mejor calidad pudiendo imprimir carteles en formato 50 x 70 cm., desde 10 ejemplares.

La relevancia del cartel publicitario Los carteles publicitarios son utilizados por muchas empresas para difundir información. Estos se imprimen en diversos tamaños. Sin embargo, generalmente se imprimen en dimensiones considerablemente grandes para que puedan leerse a la distancia, mostrando pocos datos y luciendo un diseño atractivo que atrape a la persona desde el primer vistazo.

Cuando se trata de tamaños, el formato B2 (de 50 X 70 cm) tiene la particularidad de contar con las dimensiones ideales para poder ser visto entre dos y diez metros de distancia. Este es uno de los tamaños más comunes cuando se trata de acciones publicitarias en calle. Aun así, también es habitual verlos dentro de comercios y edificios para dar a conocer una determinada marca, promoción o evento a realizarse. Es así como los carteles publicitarios en formato 50 x 70 se han convertido en una de las impresiones más solicitadas, capaz de adaptarse a las múltiples necesidades del cliente y a un coste accesible.

¿Qué tener en consideración al imprimir carteles? Lo primero que se debe tener en cuenta es preparar correctamente el archivo en formato PDF, con una resolución igual o superior a 300 PPP. De esta manera el documento no sufrirá ningún cambio al momento de la impresión y no tendrá ningún problema con la calidad y pixelado de las imágenes. También es aconsejable cambiar el modo de colores al modelo CMKY, ya que en este los colores son más fieles a los que se ven en las pantallas. Además, hay que asegurarse de dejar un pequeño espacio en blanco en los bordes para no cortar el texto o las imágenes al momento de realizar los cortes finales.

Siempre se recomienda vectorizar las imágenes y textos, ya que al ser de grandes dimensiones, los carteles requieren de una mayor calidad. En el caso de los textos, hay que evitar que sean fotografías y, en el caso de las imágenes, es preferible que sean vectorizadas y sin fondo para una mejor calidad en la impresión.

